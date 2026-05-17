Expertos advierten sobre riesgos en alojamientos temporales y recomiendan medidas preventivas

Especialistas en control sanitario advierten que los problemas de plagas pueden aparecer incluso en espacios limpios y recomiendan medidas preventivas tanto para anfitriones como para viajeros. Las chinches, cucarachas y roedores también representan un riesgo para los alojamientos temporales.

Especialistas en control sanitario advierten que estos problemas pueden aparecer incluso en espacios limpios y recomiendan medidas preventivas tanto para anfitriones como para viajeros. Las chinches, cucarachas y roedores también representan un riesgo para los alojamientos temporales.

Especialistas en manejo de fauna nociva alertaron sobre el aumento de reportes relacionados con Emmanuel Rosales, experto de SIFSA en manejo sustentable de fauna nociva, explicó que el problema no siempre está relacionado con la limpieza del lugar. Indicó que muchas denuncias de chinches en alojamientos de Cancún, Monterrey y Puebla. También existen publicaciones en blogs y redes sociales sobre casos registrados en la Ciudad de México, Acapulco, Los Cabos y Veracruz.

Ante este panorama, especialistas de SIFSA emitieron algunas recomendaciones básicas para reducir riesgos en alojamientos temporales: Mantener maletas y ropa dentro del baño mientras se inspecciona la habitación. para prevención y control en alojamientos. Rosales advirtió que las chinches representan uno de los principales riesgos debido a su capacidad para ocultarse en espacios pequeños y trasladarse fácilmente en equipaje o ropa.

Además de causar picaduras, estos insectos pueden extender infestaciones hacia otros lugares. En el Foro Urbano Mundial, que se realiza en Azerbaiyán, Clara Brugada llama a una revolución urbana de los cuidados. "Las mujeres han sostenido el mundo sobre hombros invisibles", señala Geopolítica





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