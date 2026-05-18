Expertos alertan sobre peligro de extinción de anfibio en Xochimilco y absencia de políticas de conservación

Expertos destacan la amenaza al anfibio ajolote y la ausencia de políticas de conservación en Xochimilco, a pesar del incremento en la mancha urbana y la presencia de nuevas especies acuáticas importación en la zona.

Expertos dedicados al estudio y defensa de este anfibio exponen la incongruencia de la 'ajolotización' de la Ciudad de México y la ausencia de políticas para preservar la especie y su hábitat natural en Xochimilco .

La principal razón de la extinción del ajolote es el crecimiento de la mancha urbana, según expertos. Un investigador del Instituto de Biología de la UNAM explica que las personas que habitaban cerca de los canales desechaban las aguas negras de sus casas en el agua del canal, debido a la inexistencia de conexión al drenaje y que así permaneció por años.

Otro gran problema anterior fue la introducción de otras especies acuáticas en los lagos de Xochimilco sin estudios previos, lo que poco a poco desplazó al ajolote y trajo consigo la llegada de parásitos que afectan al animal





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