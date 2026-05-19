Expertos alineados en medidas ambientales más allá del Hoy No Circula y fortalecimiento del monitoreo del aire en México

Revisiones en los programas para enfocarse en la reducción real de emisiones y fortalezas en futuros desarrollos, a la vista de nuevas deficiencias en el monitoreo y extracción de datos en contra del aire contaminado.

Especialistas ambientales coinciden en que ante la presencia de nuevos contaminantes en el país, es necesario que se apliquen medidas de mitigación más allá del Hoy No Circula , así como fortalecer las herramientas del monitoreo del aire que puedan orientar a la toma de decisiones políticas.

Durante la presentación del libro Lo que el aire nos dijo, se destacó que tras 40 años de analizar los componentes que afectan la atmósfera del país, persiste los retos y dificultades para integrar estos datos con políticas de salud, clima y contaminación. Además, el Coordinador Ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, Víctor Hugo Páramo Figueroa, indicó que actualmente, el gobierno revisa estos programas para enfocarse en la reducción real de emisiones.

Finalmente, el ingeniero ambiental Rodolfo Lacy acusó que se han cerrado laboratorios, las estaciones de monitoreo han perdido financiamiento y la capacidad técnica se ha debilitado, lo que reduce la capacidad de la Ciudad de México para evaluar contaminantes clave o la calidad del combustible





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