Expertos critican la reforma judicial como regresiva y advierten riesgos de politización en 2028

Laurence Pantin y Juan Pablo Campos González analizan la reciente reforma constitucional del Poder Judicial, destacando sus escasos aspectos positivos, la imposición de un modelo federal uniforme y la falta de mecanismos para asegurar la independencia de los magistrados, mientras reconocen el aplazamiento de la elección judicial a 2028 como un punto favorable.

Los analistas Laurence Pantin y Juan Pablo Campos González consideran que la "reforma de la reforma" constitucional en materia del Poder Judicial, aprobada por el Constituyente permanente, resulta más regresiva que progresiva y no aborda los problemas estructurales detectados desde la introducción de la elección popular de jueces.

Según Pantin, la directora de la organización civil Juicio Justo y el gerente de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer coinciden en que, lejos de mejorar el sistema, la reforma introduce nuevos riesgos al obligar a los estados a adoptar un modelo de selección idéntico al federal, limitando la capacidad de adaptar normas a contextos locales. En Aguascalientes, por ejemplo, la evaluación de magistrados ya estaba a cargo del Órgano de Administración Judicial (OAJ), una práctica que Jalisco y Nuevo León también pretendían adoptar, pero la reforma constitucional elimina la posibilidad de que estos estados continúen con sus propios mecanismos, imponiendo uniformidad que puede resultar inadecuada para la diversidad del país.

Entre los aspectos positivos que los expertos señalan se encuentra la reducción a dos candidatos por cargo en los Comités de Evaluación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y la creación de la Comisión Coordinadora de Comités de Evaluación. Sin embargo, ambos advierten que el número reducido de candidatos sigue siendo elevado, lo que facilita la aparición de "acordeones" políticos en las elecciones de 2028 y posteriores, es decir, la manipulación de listas de candidatos por parte de partidos y gobiernos para favorecer a sus preferidos.

Campos González subraya la falta de estándares claros y de reglamentaciones que garanticen la independencia de los magistrados electos, señalando que no existen mecanismos para impedir la influencia de los gobiernos federales y estatales en la votación. Además, critican la nueva atribución al Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) de combinar funciones de sanción administrativa con la capacitación y evaluación de jueces, responsabilidades que, según Pantin, deberían corresponder al Órgano de Administración Judicial para evitar conflictos de interés y asegurar la calidad profesional.

Otro punto de polémica es el aplazamiento de la elección judicial de 2027 a 2028, decisión que Pantin y Campos González valoran positivamente porque evita la coincidencia con las elecciones federales intermedias y locales para renovar la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas. No obstante, rechazan que esta elección coincida con la Revocación de Mandato, argumentando que los comicios judiciales deben mantenerse lo más alejados posible de la politización y el partidismo.

Concluyen que, pese a los escasos avances, la reforma deja al sistema judicial en una situación similar o peor que antes, manteniendo la vulnerabilidad ante la injerencia política y sin ofrecer soluciones estructurales que garanticen la independencia y eficacia del Poder Judicial en México





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