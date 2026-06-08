Expertos de la Ibero cuestionan la derrama económica y seguridad del Mundial 2026

Profesores de la Universidad Iberoamericana cuestionan si el Mundial de 2026 generará la derrama económica esperada, si las obras de infraestructura urbana mejorarán la calidad de vida de las personas y si las medidas de seguridad serán efectivas para prevenir amenazas como la explotación sexual infantil, un riesgo que, según expertos, aumenta en eventos de esta magnitud.

Todo mundo quiere que sea un evento exitoso, pero es necesario cuestionar si se logrará la derrama económica esperada, si la obra pública mejorará la calidad de vida de las personas y si las medidas de seguridad funcionarán.

Así lo plantean profesores de la Universidad Iberoamericana, quienes señalan que en México el riesgo no es solo que la selección nacional quede fuera del torneo en la primera o segunda ronda, sino que el evento no cumpla con las expectativas económicas y urbanas que se han generado en torno a él, o que se vuelvan realidad amenazas como la explotación sexual de menores por depredadores disfrazados de aficionados al fútbol. El coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de esa universidad, Ernesto López Portillo, advirtió que organizaciones internacionales como la Fundación Freedom han alertado sobre el incremento considerable de la explotación sexual infantil durante eventos de esta magnitud.

Señaló que se concentran factores que aumentan la vulnerabilidad para los menores, por lo que es válido preguntarse quién va a ser el objetivo para proteger, o, en términos de riesgos, quién tiene mayor riesgo: un fanático alemán que llegue al país a apoyar a su equipo o el niño que puede ser víctima de trata.

López Portillo explicó que el evento expone tres narrativas: el primer relato es el despliegue descomunal de fuerza militar y de seguridad, con francotiradores, fuerzas especiales, cámaras de vigilancia, equipos para la intercepción de actos de terrorismo cibernético, protección de mandatarios y selecciones, cobertura de aeropuertos, rutas, hoteles, centros de entrenamiento, estadios, etc. Eso, dijo, hace pensar que todo irá bien, sobre todo cuando participan alrededor de 70 000 elementos de las fuerzas armadas, Guardia Nacional, Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana y personal de seguridad privada.

El segundo relato tiene que ver con la agudización de las contradicciones que genera un evento de esa escala, ya que un despliegue policiaco de tal magnitud tiene un impacto negativo en el ejercicio de los derechos de las personas, especialmente de los grupos más vulnerables. El tercer relato es lo que llamó El Punto Ciego: fenómenos que ocurren en eventos de esa magnitud y que las grandes empresas que obtienen importantes ganancias del Mundial y los grandes públicos interesados únicamente en celebrar prefieren ignorar.

Puso como ejemplo la depredación infantil, una de las mayores atrocidades que suceden durante el Mundial, pues hay depredadores que perciben a México como una nación sin ley y con enorme impunidad. Recordó que se calcula que cada año alrededor de 21 000 menores son captados por redes de delincuentes que los prostituyen, y que solo uno de cada 100 vuelve a casa.

Respecto a la derrama económica, el investigador César Velázquez Guadarrama expuso que algunos cálculos señalan que podría ser de entre 1 800 y 3 000 millones de dólares, mientras que la Secretaría de Turismo estima más de 60 000 millones de pesos. Esa estimación se fundamenta en mayor inversión pública y privada, mayor flujo de turistas y aumento del consumo.

Un estudio de Deloitte refiere que habrá más de 100 000 empleos temporales y que se recibirán alrededor de 800 000 turistas. Sin embargo, el especialista advirtió que en ocasiones se suelen sobreestimar esas cifras, por lo que la pregunta clave es si los beneficios económicos superarán a los costos, tanto directos como indirectos, que generará el evento.

Los académicos concluyeron que, más allá de los discursos oficiales, es necesario un análisis riguroso y transparente sobre los verdaderos impactos del Mundial en la economía, la infraestructura urbana y la seguridad de la población, especialmente de los grupos más vulnerables, para que el evento no se convierta en un elefante blanco que deje más deudas que beneficios





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