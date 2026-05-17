Expertos explican si México cuenta con condiciones para una sequía extrema

Expertos en Ciencias Atmosféricas explicaron que México no está en condiciones de una sequía generalizada y que se debe seguir el comportamiento del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENSO) para el periodo 2026-2027, donde se espera una intensa sequía.

Expertos explican si el país cuenta con las condiciones para desarrollar o no una sequía extrema.podría comportarse de forma similar a como lo hizo en 2015 durante el periodo que corresponde a 2026-2027, recordando que hace 11 años fue uno de los más intensos los últimos tiempos.

Al participar en el XL Foro Perspectivas Climáticas en la República Mexicana, en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (Al participar en la conferencia ‘Perspectiva de la magnitud de sequía en México para la temporada de lluvias 2026’, e l experto de la Gerencia de Ingeniería y Asuntos Binacionales del Agua precisó que México está en condiciones ‘normales’, lo que significa que no tiene una sequía generalizada.dar seguimiento a como se comporte el fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENSO, por su nombre técnico-científico) para el periodo 2026 y 2027, ya que se espera una intensa sequía por parte de un Niño El pronóstico es utilizado por todos los sectores de la sociedad porque la política pública y las decisiones que se toman son a mediano y largo plazo; incluso, hemos sido buenos para prever la temperatura, pero el ámbito de las lluvias ha sido un desafío", comentó el especialista en Ciencias Atmosféricas.

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