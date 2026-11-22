Abogados de Veracruz señalan falta de prevención del Órgano de Administración Judicial tras inundaciones que dejaron documentos mojados al sol.

Decenas de expedientes judiciales, previamente dañados por el agua, se encontraron esparcidos sobre el pavimento y el césped a las afueras de los juzgados de Coatzacoalcos, donde fueron expuestos directamente al sol para intentar su secado. Esta práctica, realizada tras las recientes inundaciones que asolaron a la ciudad, ha provocado una firme reacción de preocupación entre la comunidad legal del sur de Veracruz ante el peligro inminente de extravío de hojas o pérdida total de actuaciones esenciales para los procesos legales en curso.

Denuncias por falta de previsión del Órgano de Administración Judicial

Los litigantes Fausto Vicente Torres Pérez, Francisco Hernández Flores y Consuelo Valentín Jiménez han emitido una denuncia formal contra la falta de previsión mostrada por el Órgano de Administración Judicial, argumentando que las autoridades debieron haber tomado medidas drásticas y anticipadas para proteger los archivos físicos ante la amenaza de las lluvias intensas. Fausto Vicente Torres Pérez enfatizó que actualmente no existe certeza alguna sobre la integridad de los expedientes, ya que el contacto prolongado con el agua pudo deteriorar la documentación o provocar que diversas hojas se desprendieran del resto de la carpeta.

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Amenaza directa a la seguridad jurídica de los ciudadanos

El abogado Fausto Vicente Torres Pérez advirtió que esta situación crítica podría afectar directamente a los ciudadanos que tienen asuntos pendientes ante los juzgados, ya que cualquier documento faltante representaría complicaciones legales severas y podrían comprometer sus procedimientos judiciales. Señaló que la responsabilidad por esta negligencia no debe recaer en los trabajadores de menor rango que laboran dentro del inmueble judicial, sino que debe dirigirse hacia los magistrados que integran el Órgano de Administración Judicial, a quienes señaló específicamente por no prever las afectaciones y no garantizar la seguridad de la información.

Cuestionamiento al Tribunal de Disciplina Judicial por inacción

Además de las críticas hacia la gestión administrativa, el colectivo de abogados cuestionó abiertamente al Tribunal de Disciplina Judicial por no intervenir ante lo ocurrido, a pesar de que, según indicaron las fuentes denunciantes, esta instancia cuenta con facultades legales explícitas para actuar de oficio ante cualquier irregularidad o negligencia en el manejo de los procesos judiciales. La falta de respuesta inmediata de las instancias disciplinarias ha intensificado la percepción de desprotección institucional en la región.

Revisión necesaria de archivos afectados y documentación

Los abogados involucrados en la denuncia consideran que es urgente y necesario revisar las condiciones reales de los archivos afectados para determinar con precisión si existen pérdidas físicas o daños estructurales que puedan comprometer la validez de los procesos judiciales mencionados. Hasta el momento, se desconoce por completo el número exacto de expedientes mojados y no se ha confirmado si las autoridades judiciales realizarán una revisión oficial y exhaustiva para comprobar que toda la documentación esté completa y en condiciones de ser utilizada.