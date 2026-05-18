Expertos y organismos internacionales permiten reutilizar aceite de oliva varias veces

Un método común para aprovechar los aceites de cocina usados es reutilizar el aceite de oliva. Diversos expertos y organismos oleícolas han confirmado que con ciertas condiciones, como no calentarlo excesivamente ni mezclarlo con aceite nuevo, el aceite de oliva puede durar entre tres y cinco veces su vida útil. Además, su estabilidad térmica superior frente a otros aceites vegetales hace que sea más eficiente y más económico a largo plazo.

Expertos y organismos internacionales aseguran que el aceite de oliva puede reutilizarse varias veces sin perder seguridad, siempre que no se queme ni se sobrecaliente.

El aceite de oliva dejó de ser solo un ingrediente gourmet para convertirse en un producto casi de lujo dentro de muchas cocinas. Con precios cada vez más altos a nivel mundial, millones de personas buscan aprovechar hasta la última gota, pero también surge una duda que divide a chefs, nutriólogos y cocineros caseros:La respuesta es sí.

Diversos especialistas y organismos relacionados con la industria oleícola coinciden en que el aceite de oliva puede reutilizarse entre tres y cinco veces si se usa correctamente. La composición del aceite de oliva —rica en grasas monoinsaturadas y antioxidantes naturales— le da una estabilidad térmica superior frente a otros aceites vegetales. La inteligencia artificial ya entró al horno: así cambia el negocio del pan en Méxic





El Economista / 🏆 3. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Reutilizar Aceite De Oliva Mejorar Eficiencia Económica Mejor Salud Frijoles Verduras

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Estos son los dos deportes favoritos de Checo Pérez además de la Fórmula 1El piloto mexicano Sergio, Checo Pérez, ha demostrado que tiene otros deportes favoritos además de la Fórmula 1. ¿Cuáles son estos? ¡Conócelos aquí!

Read more »

Cómo eliminar los MOSQUITOS de la casa, según los expertos en saludEstos animales no solo son responsables de molestas y.

Read more »

Expertos explican si México cuenta con condiciones para una sequía extremaExpertos en Ciencias Atmosféricas explicaron que México no está en condiciones de una sequía generalizada y que se debe seguir el comportamiento del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENSO) para el periodo 2026-2027, donde se espera una intensa sequía.

Read more »

Gravar a los superricos dejaría a México 173,300 millones de pesos adicionales: expertosLa recaudación de impuestos adicional que se obtendría por este impuesto a los superricos sería similar al presupuesto aprobado este año para el

Read more »