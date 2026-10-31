El análisis profundo de la carrera electoral de los candidatos latinos en los principales distritos políticos del país, con énfasis en el impacto de la redistritación, las intrigas políticas y la dinámica de poder del Partido Demócrata frente al Partido Republicano.

En la coyuntura electoral del 2024, el panorama de la política latina en Estados Unidos se presenta como un mosaico de competencias acaloradas, realidades demográficas y estrategias partidarias que buscan capitalizar el creciente poder de las comunidades latinas.

Entre las 23 circunscripciones de la Cámara de Representantes donde un candidato latino compite, el 52 % de los aspirantes son demócratas, los 32 % republicanos y el resto se alinean con movimientos minoritarios o independientes. Un análisis de las encuestas revela que más de la mitad de los latinos, es decir, el 51 %, tiene una probabilidad superior al cinco por ciento de rematar un escaño, con un rendimiento favorable a los demócratas de 80 % frente a apenas el 25 % de los republicanos.

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Esta dinámica se traduce en 24 contiendas donde ambos partidos representan a latinos, 19 de las cuales pitán a un demócrata contra un republicano. Dos distritos de California (típicamente fuertes para el Partido Demócrata) presentan a dos latinos de la misma franja política, mientras que dos distritos reconfigurados en Texas ganaron la atención de los medios por jugar a casi juego puro entre republicanos latinoamericanos.

Grupando las 21 luchas multirrepresentativas, 13 se clasifican como poco competitivas, pero todas confirman la alta probabilidad de triunfo de los demócratas. Las ocho contenidas restantes se extienden a Texas (seis casos), Arizona (un caso), Colorado (un caso) y Florida (un caso). Se añaden tres combates en los que un candidato de un partido principal aparece frente a un tercero o a un independiente, sumando aun mayor complejidad a los pronósticos.

Pulido y Dé La Cruz en Texas

El distrito 15 de Texas se vuelve emblemático en este escenario. Bobby Pulido, reconocida cantante de música Tex‑Mex y representante del Partido Demócrata, triunfó con casi el 70 % de los votos mayoritarios en la primaria, devorando a la doctora Ada Cuellar. Pulido rodea la expectativa de desafiar a la actual representante republicana, Mónica Dé La Cruz, quien perdió su escaño en 2022 con una brecha de 14 puntos y ganó en 2024 frente a su oponente sin contingencia.

La redirección del distrito tras la redistritación republicana convirtió una zona percibida como segura para la derecha en una oportunidad abierta para ambos partidos, con la pro‑democracia ganando terreno. En la zona norte de Texas, el distrito 35 destaca por la remontada de Carlos Dé La Cruz, hermano de la diputada republicana Mónica Dé La Cruz y veterano de la Fuerza Aérea.

Fue el candidato con el respaldo de Donald Trump, superando a John Luján por un 58 % frente al 42 %. Su armada política enfrenta al demócrata Johnny García, alguacil adjunto del condado de Bexar, con una victoria del 64 % frente a Maureen Galindo.

Brandon Herrera y Katty Padilla Stout

A esta fórmula se suma la 23ª circunscripción, donde Brandon Herrera, fabricante de armas y youtuber, consiguió el 43 % de la primaria izquierda de su propio partido mientras la figura del antiguo congresista Tony Gonzales no se mantendría en la contienda tras su rescisión por un escándalo personal. La nueva para el 2024, Katty Padilla Stout, se asegura una cuota mayoritaria de 52 % frente a la representación republicana.

Modelando la coherencia continua, el distrito 28 de Texas evidencia la contienda del embajador fiscal. Henry Cuellar, demócrata y tomador de poste, se desplácese con un 58 % del voto en la primaria. Su revelación pública de recibir alrededor de 600 mil dólares en sobornos de Azerbaiyán y de un banco mexicano, junto a un indulto presidencial en diciembre del 2025, dejó al público alerta sobre la echocentricidad de las reelecciones.

Henry Cuellar y Tano Tijerina

La jugada fue una contraposición a Tano Tijerina, un juzgado que cambió de partido de demócrata a republicano, en la que se registró un 74 % de votos de sus electores. El distrito 34 se vio sacudido por el asalto de Eric Flores, ex‑fiscales, que respondió con la fecha singular de 57 % frente a Mayra Flores. En el esparcimiento, la pronunciación de la guzilla de la Comisión Federal de Cooperación Electoral y la bastión de la Obama.

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