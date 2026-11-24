Un coche bomba impactó la Gobernación del Meta en Villavicencio, destruyendo inmuebles. Las autoridades confirman heridos pero cero fallecidos. El Gobierno Nacional condena el ataque.

Una potente explosión originada por un vehículo artefacto explosivo impactó la noche del lunes, veinticuatro de noviembre de 2026, frente al edificio de la Gobernación del departamento del Meta en Villavicencio, centro de Colombia. El atentado se produjo aproximadamente a las 21:30 horas locales, generando una onda expansiva que destruyó un restaurante reconocido en la zona y causó daños severos en techos, ventanas y fachadas de varios inmuebles cercanos a la sede del Gobierno departamental.

Daños materiales y cero fallecidos

La Secretaría de Salud de Meta confirmó la existencia de heridos en el ataque, aunque precisó que hasta el momento no se tiene constancia de ningún fallecido. Los equipos de emergencia desplazados al lugar encontraron un enorme cráter donde quedó el vehículo bomba, rodeado de escombros y con techos levantados y numerosas ventanas rotas por la fuerza del estallido. Los hospitales de Villavicencio se activaron de inmediato para atender a las víctimas del suceso.

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Condena firme de Rafaela Cortés

La gobernadora de Meta, Rafaela Cortés, emitió una condena absoluta al gravísimo hecho criminal, calificando a los perpetradores como miserables y cobardes que atentan contra la vida y la institucionalidad del departamento. La funcionaria anunció que este martes viajará a Villavicencio para supervisar la situación y aseguró que actuará con toda la autoridad y firmeza para proteger a los funcionarios y a la población. Cortés agradeció la respuesta inmediata del presidente Gustavo Petro y del Gobierno Nacional.

Respuesta del Gobierno Nacional

El presidente Gustavo Petro declaró que cada gota de sangre derramada por el pueblo colombiano tendrá una respuesta contundente e implacable del Estado. Petro advirtió a los narcoterroristas responsables que pagarán por cada daño causado y afirmó que se desplegará toda la capacidad de la Fuerza Pública para perseguir, desarticular y dar de baja a las estructuras criminales. El mandatario reiteró que no habrá impunidad ni retroceso en la lucha contra la violencia.

Posicionamiento de autoridades locales

El alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, se centró en la atención a los damnificados y solicitó al Gobierno Nacional todo el respaldo de la Fuerza Pública para esclarecer los hechos. Por su parte, la defensora del pueblo, Iris Marín, mostró su solidaridad con el Meta y otras regiones afectadas, destacando que construir y reconstruir es de valientes. Varias autoridades locales, como el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también expresaron su rechazo al ataque.

Investigación y aseguramiento del lugar

Miembros de organismos de inteligencia y policiales se encargaron de asegurar la zona y comenzaron a trabajar para establecer la autoría del atentado. La prioridad inmediata de las autoridades regionales es verificar todas las afectaciones estructurales y de seguridad. Se espera que el equipo gubernamental entregue un balance detallado tan pronto se cuente con toda la información confirmada sobre el alcance de los daños y el número exacto de personas lesionadas.