Una perforación en el vertedero Chiquita Canyon provocó una explosión de metano que lanzó basura a gran altura, generando mala calidad del aire y órdenes de ayuda.

Una perforación realizada en el vertedero Chiquita Canyon desencadenó una violenta explosión de gas acumulada, la cual lanzó escombros y basura a gran altura. El incidente ocurrió cuando trabajadores del basurero, que realizaban tareas de excavación, rompieron accidentalmente la integridad de una capa subterránea presurizada.

Detalles de la perforación y la explosión

El capitán de bomberos del condado de Los Ángeles, Aaron Katon, detalló que el personal del sitio estaba perforando un orificio de aproximadamente 150 pies de profundidad y tres pies de ancho sobre el lugar del incidente. Durante esta operación, aparentemente encontraron una acumulación de metano a presión que no había sido detectada previamente.

Also read Toshiro Mifune: La historia del actor japonés que protagonizó una película mexicana nominada al Oscar

La liberación repentina de esta presión causó que el material subterráneo saliera expulsado violentamente hacia la superficie. La fuerza del estallido fue suficiente para proyectar desechos orgánicos y sólidos a elevaciones considerables, creando un caos inmediato en la zona operativa del relleno sanitario.

Respuesta de emergencia y autoridades

Bomberos del condado de Los Ángeles acudieron de inmediato al lugar tras recibir múltiples reportes de una explosión desde la comunidad. Al llegar a la escena, los equipos de emergencia observaron los daños causados por la liberación de gases y el esparcimiento de los materiales.

La respuesta rápida de las autoridades locales fue crucial para asegurar la escena y evaluar la magnitud de la falla estructural en el manejo de residuos. Las operaciones de control de la situación priorizaron la seguridad del personal del vertedero y de los vecinos cercanos ante posibles riesgos secundarios.

Afectaciones por olores y medidas correctivas

Tras el incidente, el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles identificó afectaciones por malos olores en las comunidades cercanas al vertedero. La liberación de metano y la descomposición de la basura perturbada generaron una contaminación ambiental significativa que impactó la calidad de vida de los residentes.

Debido a estas condiciones sanitarias deterioradas, las autoridades ordenaron a Waste Connections y Chiquita Canyon LLC, empresas operadoras del tiradero, que permitan mejorar las condiciones en los hogares afectados. Estas compañías tienen la obligación legal de gestionar las consecuencias ambientales de sus operaciones.

Obligaciones de las empresas operadoras

Los operadores del vertedero deberán informar a los residentes sobre los apoyos disponibles y cómo solicitarlos para mitigar los efectos de la contaminación. Esta medida busca garantizar que las familias vecinas reciban la asistencia necesaria para enfrentar los problemas de salud y confort derivados de la explosión y el gas.