Explosión en edificio de Veracruz deja siete heridos y cuatro departamentos afectados

Una explosión por acumulación de gas en un edificio de departamentos en Veracruz, México, causó heridas a siete personas, incluyendo tres menores de edad. El incidente provocó un incendio que afectó cuatro departamentos y obligó a la evacuación del inmueble. Las autoridades están investigando las causas del suceso.

Siete personas resultaron heridas tras una fuerte explosión en un edificio de departamentos ubicado en el fraccionamiento Rincón de Palma Real, en la zona de Tejería, perteneciente al municipio de Veracruz . El incidente, que tuvo lugar el [insertar fecha y hora], fue provocado por una acumulación de gas, desencadenando un incendio que afectó a cuatro departamentos del inmueble.

La Dirección de Protección Civil Municipal confirmó que el foco del estallido se originó en el segundo nivel del edificio, específicamente en un departamento donde se encontraba un tanque de gas de 20 kilogramos. La magnitud de la explosión obligó a la evacuación inmediata de todos los residentes del edificio, en una operación coordinada por los servicios de emergencia. Entre los heridos se encuentran tres menores de edad, quienes, junto con los demás lesionados, fueron atendidos por los equipos de rescate. Algunos de los afectados sufrieron quemaduras de diversa gravedad, siendo trasladados a hospitales de la ciudad para recibir atención médica especializada. La rápida respuesta de los Bomberos de Veracruz fue crucial para el rescate y la atención inicial de las víctimas. Los bomberos trabajaron arduamente para controlar el incendio y extinguirlo, evitando que se propagara a otras áreas del edificio y a las propiedades colindantes. Además de los esfuerzos de extinción del fuego, se realizaron labores de enfriamiento para garantizar la seguridad en la zona afectada. La titular de la Dirección de Protección Civil Municipal, Guadalupe Tapia, informó sobre la situación en el lugar de los hechos, detallando el número de heridos y la naturaleza de sus lesiones. “Siete lesionados, tres menores de edad. Algunas son quemaduras menores, otras de primer grado, dos trasladadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Terminamos las labores de enfriamiento, vamos a hacer la evaluación estructural para determinar si es seguro que ingresen a sus viviendas”, declaró Tapia. Asimismo, se informó sobre el rescate de al menos cuatro mascotas que se encontraban dentro de los departamentos. La preocupación por la seguridad de los residentes y sus animales de compañía fue una prioridad durante las labores de rescate. Paralelamente a la atención de los heridos y el control del incendio, se evaluaron los daños estructurales del edificio. La onda expansiva de la explosión también causó daños en un gimnasio cercano, incluyendo el colapso de cristales y otros elementos. Tres unidades de Bomberos Municipales acudieron al lugar para atender la emergencia, brindando apoyo técnico y logístico. Después de una exhaustiva revisión de los inmuebles, se determinó que los departamentos no serían habitables al menos durante la noche, debido a los riesgos estructurales existentes y la necesidad de garantizar la seguridad de los residentes. Las autoridades competentes están llevando a cabo las investigaciones necesarias para determinar las causas exactas de la explosión y prevenir futuros incidentes similares. Este evento sirve como un recordatorio de la importancia de la revisión y mantenimiento de las instalaciones de gas, así como de la necesidad de contar con sistemas de detección y prevención de fugas





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