Explosión en Freidora Deja Quemados en Hotel-Restaurante de Parras

Tres trabajadores de La Casona del Banco sufrieron quemaduras de segundo grado tras una explosión en una freidora. Se investigan las causas y las circunstancias que impidieron el acceso de los servicios de emergencia.

Parras , Coahuila – Un desafortunado incidente en el conocido hotel y restaurante La Casona del Banco resultó en quemaduras de segundo grado para tres empleados el pasado domingo.

La explosión, originada en una freidora que contenía aceite caliente, ocurrió alrededor del mediodía, afectando a Araceli, de 59 años; Luis Alfredo, de 29 años; y Luis Ángel, de 17 años, quienes se encontraban desempeñando sus labores en la cocina del establecimiento. Según los primeros reportes, el accidente se produjo mientras los trabajadores realizaban sus tareas habituales, y el repentino aumento de presión en la freidora provocó la eyección del aceite hirviendo, causando las quemaduras en la piel de los afectados.

La rápida respuesta de los servicios de emergencia fue crucial, sin embargo, se presentaron obstáculos inesperados para acceder al lugar del incidente. Los bomberos y paramédicos de la Cruz Roja se dirigieron de inmediato a La Casona del Banco, pero se les impidió la entrada a las instalaciones, lo que generó preocupación y cuestionamientos sobre las razones detrás de esta restricción.

Ante la imposibilidad de brindar atención médica en el sitio, los lesionados fueron trasladados al Centro de Salud de Parras en vehículos particulares, lo que alimentó las especulaciones sobre las motivaciones detrás de la decisión de no solicitar la asistencia de ambulancias oficiales. Una de las principales hipótesis que circulan entre la comunidad laboral y los vecinos de Parras es que la falta de acceso a los servicios de emergencia podría estar relacionada con la ausencia de seguro médico para los empleados de La Casona del Banco.

Se sugiere que los propietarios del establecimiento podrían haber optado por trasladar a los lesionados por sus propios medios para evitar incurrir en gastos adicionales asociados a la atención médica y las posibles reclamaciones por parte de las aseguradoras. Otra teoría apunta a la intención de evitar que la Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social (STPS) tuviera conocimiento oficial del accidente, lo que podría desencadenar una investigación sobre las condiciones de seguridad en el restaurante y la posible imposición de sanciones.

La falta de transparencia en el manejo del incidente ha generado un clima de desconfianza y ha despertado la preocupación de los trabajadores y organizaciones defensoras de los derechos laborales. El director del Centro de Salud, Jesús de la Garza, confirmó que el estado de salud de los tres empleados es estable y que no corren peligro de muerte, aunque continúan recibiendo tratamiento médico para las quemaduras sufridas.

El personal médico está brindando la atención necesaria para aliviar el dolor y prevenir complicaciones, y se espera que los lesionados se recuperen satisfactoriamente en los próximos días. Sin embargo, la incertidumbre sobre las causas del accidente y las posibles consecuencias legales para los responsables sigue siendo un tema central en la conversación pública.

Este incidente no es aislado en La Casona del Banco, ya que se trata del segundo accidente de este tipo que ocurre en el establecimiento en un período relativamente corto de tiempo. Anteriormente, se había registrado un incendio que causó daños materiales en parte de las instalaciones del hotel-restaurante. Este antecedente refuerza la preocupación sobre las condiciones de seguridad en el lugar y la necesidad de implementar medidas preventivas más efectivas para evitar futuros accidentes.

Juan Manuel Parra, titular de Protección Civil de Parras, informó que se levantó el acta correspondiente para deslindar responsabilidades y determinar las causas exactas del percance. Las autoridades competentes están llevando a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar si hubo negligencia por parte de los propietarios o empleados del restaurante.

Se espera que los resultados de la investigación permitan establecer las medidas correctivas necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores y clientes de La Casona del Banco. La comunidad de Parras exige una respuesta clara y transparente por parte de las autoridades y los propietarios del establecimiento, y se espera que se tomen medidas para prevenir que este tipo de incidentes se repitan en el futuro.

La seguridad laboral y el bienestar de los trabajadores son prioridades fundamentales, y es crucial que se cumplan las normas y regulaciones establecidas para proteger a quienes desempeñan sus labores en el sector restaurantero





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