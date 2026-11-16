Una explosión por acumulación de gas en una panadería de la colonia Morelos, Miguel Hidalgo, dejó seis heridos y requiere atención de emergencia.

Una fuerte explosión se registró en la Ciudad de México ( CDMX) que dejó como saldo seis personas lesionadas. El incidente ocurrió en una panadería ubicada dentro de la colonia Morelos, perteneciente a la alcaldía Miguel Hidalgo. La situación está en desarrollo y los servicios de emergencia han acudido al lugar.

Mecanismo de la Explosión en Panadería

La deflagración se originó por la acumulación de gas en el horno de una panadería de gran tamaño. La fuerza del estallido fue suficiente para causar daños en el inmueble y generar pánico entre los transeúntes y trabajadores cercanos. Las autoridades confirman que el origen del incidente fue accidental debido al acumulo de la sustancia inflamable.

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Balance de Víctimas y Estado Actual

De manera preliminar, se reportan seis personas lesionadas como consecuencia directa de la explosión. Los paramédicos han atendido a tres de los afectados en una ambulancia que llegó al sitio del accidente. La mayoría de los lesionados presenta golpes y crisis nerviosa, aunque ninguno se encuentra en estado grave.

Respuesta de Bomberos y Protección Civil

El personal de bomberos y los elementos de Protección Civil trabajan activamente en la zona para asegurar el perímetro y brindar asistencia. Se ha establecido un perímetro de seguridad para evitar el acceso de curiosos y garantizar la operatividad de los equipos de rescate. La alcaldía Miguel Hidalgo mantiene la situación bajo control.

Contexto de Incidentes Recientes en CDMX

Este evento representa la segunda explosión reciente en la capital mexicana. Anteriormente, se registró un incidente en la misma alcaldía de Miguel Hidalgo, en la colonia Modelo Pensil, que dejó un saldo más severo. Aquel suceso, que también fue por acumulación de gas, causó la muerte de una persona y dejó cuatro heridos adicionales.

Próximos Pasos e Investigación

Las autoridades continúan investigando las causas exactas del fallido y la magnitud de los daños estructurales en el predio tipo vecindad. Se espera que los peritos determinen si hubo negligencia en el manejo del gas o fallas en el sistema de ventilación. Se pide a la ciudadanía mantener la calma y evitar zonas aledañas a la colonia Morelos.