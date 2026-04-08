Explosión en taller de pirotecnia en Tultepec deja un herido

Una explosión en un taller de fabricación de cohetes en Tultepec, Estado de México, dejó una persona lesionada y obligó a la intervención de los servicios de emergencia. Las autoridades investigan las causas del incidente, que se suma a una serie de explosiones relacionadas con material pirotécnico en la zona.

La tarde de este martes se registró una explosión en un polvorín ubicado en la zona conocida como La Saucera, al sur del municipio de Tultepec , Estado de México. El incidente, ocurrido en un taller dedicado a la elaboración de cohetería, dejó como saldo una persona lesionada, quien sufrió quemaduras y fue trasladada al Hospital de Especialidades de Zumpango para recibir atención médica.

El percance tuvo lugar en el taller número 23, dentro de la zona designada exclusivamente para la producción pirotécnica, un área donde operan más de 300 talleres dedicados a la fabricación de cohetes y otros artificios pirotécnicos. \Según los primeros informes, el accidente se desencadenó mientras un hombre identificado como Leonel 'N' se encontraba trabajando en la elaboración de un cohetón tipo R-15. La detonación, que ocurrió durante esta labor, fue de gran magnitud, prácticamente destruyendo el inmueble y causando quemaduras severas en gran parte del cuerpo de la persona afectada. Al lugar de la explosión acudieron de inmediato elementos de Protección Civil y Bomberos de Tultepec, quienes iniciaron de inmediato las labores de enfriamiento y rociaron agua en la zona afectada. El objetivo principal de estas acciones fue evitar una posible nueva explosión, dada la presencia de materiales inflamables y explosivos en el área. Las autoridades municipales y los servicios de emergencia actuaron con rapidez para controlar la situación y brindar asistencia a la víctima.\El personal del Gobierno Municipal indicó que en el taller se manipulaban materiales peligrosos, incluyendo pólvora, cartón, mechas y diversos productos químicos, todos elementos susceptibles de detonación al entrar en contacto con una fuente de calor. El estallido, que fue escuchado a varios cientos de metros a la redonda, provocó alarma y preocupación en la comunidad. Las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente están en curso, y se espera que los peritos especializados puedan ofrecer una explicación precisa de lo sucedido. Tras el incidente, los paramédicos de los servicios de emergencia localizaron a la víctima, Leonardo 'N', y le brindaron atención prehospitalaria. Después de estabilizar al lesionado, fue trasladado en ambulancia al Hospital de Especialidades de Zumpango para recibir tratamiento especializado. Este incidente eleva a cuatro el número de explosiones relacionadas con material pirotécnico registradas en Tultepec durante el año 2026. El más reciente antecedente se remonta al 2 de febrero, cuando un estallido en el barrio de Santa Isabel causó una víctima mortal. En ese caso, el taller operaba presuntamente de manera irregular y se dedicaba a la fabricación de mechas para artificios pirotécnicos. Los acontecimientos ocurrieron a pocas semanas de la 36 edición de la Feria Internacional de la Pirotecnia y de los recientes concursos de Judas Pirotécnicos celebrados el pasado fin de semana en diferentes puntos del municipio. El Instituto Mexiquense de la Pirotecnia está trabajando en los procesos de certificación ante la Sedena en La Saucera, con el objetivo de reforzar la seguridad en los talleres autorizados





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