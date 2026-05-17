Expo Mar 2026 transforma Córdoba en centro de divulgación naval y recreación familiar

Durante diez días, la Expo Mar 2026 ofrecerá a la comunidad actividades interactivas, demostraciones de primeros auxilios, exhibiciones de equipos de la Marina y espacios culturales, todo en los recintos del Complejo Deportivo El Mexicano y la Arena Córdoba.

Del 21 de mayo al 1 de junio la ciudad de Córdoba acogerá la Expo Mar 2026 , una feria de carácter divulgativo y recreativo que se instalará en el Complejo Deportivo El Mexicano y en la Arena Córdoba .

Durante diez días, de 9:00 a 18:00 horas, el recinto estará abierto al público y ofrecerá una agenda variada que combina demostraciones técnicas, actividades interactivas y propuestas culturales para todos los grupos etáreos. El director de Protección Ciudadana y Seguridad, Luis Ángel Vargas Miranda, explicó que la exposición será una oportunidad única para que las familias conozcan de cerca las labores y el equipamiento de la Secretaría de Marina, así como los retos que enfrenta la defensa y la conservación del medio marino.

En los recintos instalados se podrán observar vehículos tácticos de última generación, uniformes oficiales, embarcaciones de diferentes tipos y módulos informativos que detallan la operatividad de la fuerza naval. Además, la Expo Mar contará con simuladores de navegación que permitirán a los visitantes experimentar, de forma segura, la sensación de pilotar una nave en alta mar y familiarizarse con los procedimientos de seguridad en el agua





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