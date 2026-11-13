ExpoMar 2026: Marina destaca al personal en vigilancia costera y ayuda en desastres

En la inauguración de la ExpoMar 2026 en Veracruz, José Barradas Cobos destacó el trabajo del personal de la Armada de México en la vigilancia costera y el auxilio a la población.

La Armada de México subrayó en Veracruz que su principal fortaleza son las personas que la integran. Durante la inauguración de la ExpoMar 2026, el subsecretario de Marina, José Barradas Cobos, reconoció el trabajo de las mujeres y hombres de mar en la vigilancia de los litorales y en el apoyo a la población durante desastres naturales.

Según lo expresado en el acto, la Marina no se define únicamente por sus buques, aeronaves, infantería, instalaciones o capacidades operativas. Para Barradas Cobos, la institución cobra sentido en el personal que realiza labores de seguridad y de apoyo a la población cuando más lo requiere.

Also read ¿Dónde ver y a qué hora son los Latin Grammy 2026?

Plan Marina en la respuesta al frente frío

El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, en representación del Secretario de Marina, señaló que Veracruz tiene una historia profundamente ligada al mar y a la Marina. Indicó que este año el Plan Marina cumplió 6 décadas de implementarse en México.

De acuerdo con el mensaje leído en la ExpoMar, el Plan Marina se aplicó recientemente en el sur del estado de Veracruz tras las afectaciones provocadas por el frente frío número 2, que dejó inundaciones. La ayuda llegó a los municipios de Coatzacoalcos, Villa Allende, Agua Dulce, Mundo Nuevo y Nanchital.

Morales Ángeles explicó que las brigadas de auxilio se pusieron a prueba al atender la emergencia en esos municipios. Afirmó que el Plan Marina funciona como instrumento de respuesta ante situaciones de emergencia y como compromiso permanente con la vida humana en el mar.

Mensajes de las autoridades en la ExpoMar

José Barradas Cobos sostuvo que la ExpoMar busca acercar a la ciudadanía a una institución que, además de contribuir a la seguridad y al desarrollo marítimo nacional, trabaja a diario para proteger la vida.

Morales Ángeles planteó que la solidaridad no puede quedarse en palabras oportunas, sino expresarse en presencia y en la voluntad de tender la mano a quienes lo necesitan. Subrayó que detrás de cada acción hay personal que deja temporalmente a sus familias para acompañar a otras personas.

En el acto estuvieron presentes la gobernadora Rocío Nahle, el alcalde de Alvarado, Alberto Cobos, el Secretario de Gobierno, Ricardo Ahued, y el Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Reyes Garcés. Su presencia acompañó la inauguración de una muestra que, según el subsecretario, permite a la ciudadanía conocer de cerca el trabajo de la Marina.

Visitas a la ExpoMar y oferta educativa

La Armada de México invitó a niñas y niños a visitar la ExpoMar para conocer la fuerza de tarea de la institución. La visita busca que las familias y los estudiantes vean de manera directa las funciones que desempeña la Marina.

A los jóvenes interesados en formarse, Barradas Cobos recomendó revisar la oferta educativa de la Secretaría de Marina, que incluye universidad y carreras técnicas.