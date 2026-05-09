Exposición '1996: 30 años después' en Londres

La exposición '1996: 30 años después' conmemora en Londres elementos tan icónicos de aquel año como el vestuario de las Spice Girls, objetos inéditos de Oasis y la portada de periódico que anunciaba el divorcio de Carlos III y Diana de Gales. Hay también retrospectivas culturales y deportivas.

El comisario de la exposición, Dominic Mohan, ha querido captar 'ese período mágico' en el que el pop, el rock, el fútbol, el arte, la danza, la gastronomía, los medios de comunicación y la política fusionaban sus influencias dando lugar 'al año más alocado de la década más alocada de Gran Bretaña', según dijo a EFE.

En 1996 Mohan trabajaba como redactor en el periódico 'The Sun' y vivió de cerca esa época. Cubrió el concierto de Oasis en Manchester, el lanzamiento de las Spice Girls, el auge del Nuevo Laborismo encabezado por Tony Blair...

'Hay una mezcla muy particular que refleja lo ecléctico que fue ése año', dice Mohan. Las Spice Girls difundieron 'Wannabe' y consiguieron tres números uno. De aquel mítico grupo se exponen ahora los atuendos que lucieron las cantantes, incluyendo el icónico mono de estampado de leopardo de Mel B y las botas de plataforma con la bandera británica de Geri Halliwell. Los discos de oro entregados a Victoria Beckham y Mel C también se encuentran expuestos.

El grupo Oasis en aquel momento alcanzó un éxito masivo internacional llenando el estadio de Maine Road en Manchester con una asistencia de 80.000 personas en dos días. En esta muestra se pueden ver fotografías originales del grupo, la pandereta firmada por Liam Gallagher y un premio Brit, entre otros objetos. En el ámbito deportivo, Inglaterra llegó a las semifinales de la Eurocopa de fútbol en 1996, que se celebró en su territorio.

Portadas de prensa deportivas, entradas originales de partidos de fútbol, pegatinas coleccionables de los jugadores o bufandas de distintos equipos son algunos de los objetos deportivos que se exhiben. Otro fenómeno cultural a nivel mundial fue el lanzamiento de la película 'Toy Story' el año anterior Otra de las perspectivas que recoge '1996: 30 años después' es la de la prensa.

Mohan resaltó que el periódico en el que trabajaba vendía algunos días alrededor de cinco millones de ejemplares con la influencia social que ello conllevaba. El comisario de la exposición puso en valor el lenguaje, los titulares y las fotografías usada porque eran bastante 'transgresores' y no cree 'que se aceptaran hoy en día', según reconoció a EFE.

En esta muestra se exhibe la portada del periódico 'Daily Mail' que recoge el inminente divorcio entre Diana de Gales y el entonces príncipe y actual rey Carlos III de Inglaterra, así como los motivos por los que él nunca supuestamente se podría casar con Camila. Otra portada llamativa es la de 'The Sun' en la que decidió titular el fenómeno de Oasis como 'Blowasis'. Además se observa una fotografía de Noel Gallagher muy sorprendido





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