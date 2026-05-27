Exposición 'Dalí, escenografía de un sueño' en el Palacio de la Autonomía de la UNAM

La exhibición 'Dalí, escenografía de un sueño' se instalará en el Palacio de la Autonomía de la UNAM, un museo y centro cultural dentro de un edificio de estilo ecléctico, construido a finales del siglo XIX. La exhibición presentará 80 obras originales entre esculturas, litografías, pinturas, estampas, dibujos y libros, elaboradas por Dalí y inspiradas en la colaboración entre el director británico Alfred Hitchcock y Dalí en la película 'Spellbound'. La pieza central será una pintura monumental de 10 metros de ancho y 5 de alto, que representará el fondo en una de las escenas claves de la película.

Filippo Pandolfini, director general de Sensea Immersive, habló con nosotros sobre la exhibición ' Dalí , escenografía de un sueño', que se instalará en el Palacio de la Autonomía de la UNAM y que contará con colaboraciones entre la empresa y la curaduría.

La exhibición presentará 80 obras originales entre esculturas, litografías, pinturas, estampas, dibujos y libros, entre otras piezas, elaboradas por Dalí y inspiradas en la colaboración entre el director británico Alfred Hitchcock y Dalí en la película 'Spellbound'. La pieza central será una pintura monumental de 10 metros de ancho y 5 de alto, que representará el fondo en una de las escenas claves de la película. Junto a esta, también se mostrarán otros 5 diseños originales.

La exhibición contará con elementos interactivos e inmersivos, como una sala de hologramas y una experiencia en realidad virtual. La expectativa es extenderla por lo menos 4 o 6 meses, dependiendo del aforo e interés y luego llevársela a otras ciudades del país como Guadalajara y Monterrey





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