Exposición en el MIDE explora el fútbol desde múltiples perspectivas

La exposición en el MIDE, dedicada al análisis del espectáculo des de la perspectiva financiera, social y pedagógica, muestra la disparidad salarial entre las futbolistas y la brecha profesional, donde hay tan solo 15 mujeres en cada 100 hombres profesionales. La exposición invita al público a dejar de ser espectadores y a ponerse a prueba, tomar decisiones como árbitras y árbitros, narrar jugadas en una cabina de radio, conocer a quiénes hacen posible cada partido y cuestionarse lo que creen saber sobre el fútbol.

La exposición en el MIDE , dedicada al análisis del espectáculo des de la perspectiva financiera, social y pedagógica, muestra la disparidad salarial entre las futbolistas y la brecha profesional, donde hay tan solo 15 mujeres profesionales por cada 100 hombres.

La directora de la exposición afirma que la muestra no es una 'historia rosa', sino que muestra los claroscuros de la vida cotidiana alrededor del fútbol y el deporte. También abordó temas como la conducta social en los estadios y la importancia de fomentar la convivencia y mejorar el comportamiento de toda la comunidad que asiste y convive en los recintos deportivos. El museo funciona como una herramienta para el crecimiento personal y el bienestar.

La directora invitó al público a dejar de ser espectadores y a ponerse a prueba, tomar decisiones como árbitras y árbitros, narrar jugadas en una cabina de radio, conocer a quiénes hacen posible cada partido y cuestionarse lo que crean saber sobre el fútbol. La exposición es posible gracias al respaldo de la Fundación Diez Morodo, el principal socio y pieza clave para acercar al público una experiencia que explora el fútbol desde una mirada social, cultural y económica.

A lo largo de su recorrido se pueden encontrar cinco secciones, centradas en la pasión de los aficionados en términos económicos, en la ciencia y la tecnología, la memoria de los visitantes y su vinculación con la sociedad, la desigualdad y el papel de las mujeres en el fútbol profesional y la ética y la conducta social. Se realizarán charlas y actividades en vivo y en línea para complementar la experiencia de los visitantes





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