Exposición en Nueva York muestra 3.5 millones de páginas del archivo de Jeffrey Epstein, con mensajes sobre corrupción y democracia

La exposición en Nueva York muestra 3.5 millones de páginas del archivo de Jeffrey Epstein, incluyendo momentos de su relación con un político republicano y su papel en la corrupción en Estados Unidos. La organización detrás del proyecto se define como prodemocrática y utiliza la exposición como una herramienta para educar al público sobre la corrupción y la democracia.

y contiene 3.5 millones de páginas pertenecientes al archivo.

"La verdad es difícil de negar cuando está impresa y encuadernada para ser consultada", se lee en la exposición organizada por elEn Nueva York ha abierto la bibliotecaJeffrey Epstein . La línea del tiempo incluye algunos momentos importantes de la relación entre el político republicano y el magnate financiero, desde los ochenta hasta los años dos mil.

"La verdad es difícil de negar cuando está impresa" Cabe señalar que el presidente republicano ha intentado desvincularse en varias ocasiones de Epstein. Por ejemplo, ha asegurado que rompió su amistad con el financiero antes de que salieran a la luz las acusaciones en su contra. También ha señalado que nunca supo de sus crímenes sexuales.

No pocos habrán de preguntarse la finalidad de imprimir las 3.5 millones de páginas del archivo, a lo que elresponde: "La verdad es difícil de negar cuando está impresa y encuadernada para ser consultada". Otro de los mensajes que acompañan a la exposición afirma:David Garrett, uno de los creadores del proyecto, declaró a la agencia AFP: "Somos una organización prodemocracia, con el objetivo de educar al público utilizando este tipo de museos temporales y otras experiencias presenciales para ayudar a la gente a entender la corrupción en Estados Unidos





Foro_TV / 🏆 46. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jeffrey Epstein Archivo Relación Con Político Republicano Corrupción En Estados Unidos Organización Prodemocrática

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Documental chiapaneco enfocado en mujeres tsotsiles bajo la Luna Nueva 2022Tras obtener reconocimientos y proyectarse en espacios comerciales, 'Tres voces' es la primera producción documental chiapaneca tsotsil, reflejando sobre violencias de género, memoria, autonomía y resistencia comunitaria.

Read more »

Shakira presenta 'Dai Dai', nueva cancin oficial de la Copa Mundial 2026La cantante colombiana presenta su nueva cancin oficial para la Copa Mundial 2026, que se iniciara el 11 de junio en Norteamrica. La cancin fue producida junto al artista nigeriano Burna Boy y se lanzara oficialmente el prximo 14 de mayo.

Read more »

MSC Hondius urgente Tenerife - Nueva amenaza sanitaria preocupa en La Palma y Gran CanariaSatélite cruzar Tenerife y depositar combustible y suministros antes de partir a Rotterdam mientras continúa el desembarco de pasajeros de diferentes nacionalidades. Catorce pasajeros españoles afectados por un brote de hantavirus habían sido trasladados en una embarcación y pasarían cuarentena en un hospital de Santa Cruz de Tenerife. La llegada del crucero a Granadilla estuvo marcada por controles menos estrictos para los pasajeros españoles que para los franceses.

Read more »

ONG expone al público 3.5 millones de páginas del caso Epstein en EUAdemás de los documentos, se expone una detallada línea de tiempo de la relación entre Epstein, quien murió en prisión en 2019, y el presidente Trump.

Read more »