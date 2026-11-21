Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo presenta obras de Enrique Gottdiener en Mérida. La muestra reúne esculturas y artesanía que reflejan la conexión del artista austrohúngaro con la cultura maya del siglo XX.

El Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo alberga la muestra dedicada al artista austrohúngaro Enrique Gottdiener, quien dedicó décadas a documentar y honrar la identidad del pueblo maya a través de su arte. La exposición, titulada 'Expresión y sentimiento', presenta al público una visión integral de la producción creativa de un creador cuya obra estuvo profundamente ligada a Yucatán durante más de cuarenta años de residencia.

Recuperación del legado familiar de Gottdiener

La exhibición incluye aproximadamente 123 piezas de escultura, tallado, joyería y muebles distribuidas en las tres unidades del museo. Estas obras provienen directamente del taller que el artista mantuvo en Mérida y que permaneció en esa ciudad por largos años tras su fallecimiento. Isaura González Gottdiener, nieta del creador, explica que parte de la colección fue trasladada a la Ciudad de México por motivos familiares durante la pandemia, tras haber sido custodiada por las tías de la familia durante cuatro décadas.

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Isaura González detalla el proceso de resurgimiento de esta colección, que actualmente se estima entre 400 y 500 piezas en total. La familiar relata que el trabajo de exposición implicó sacar las esculturas de las cajas donde estaban almacenadas y reorganizar la colección en casa de su madre. Su objetivo principal es lograr un catálogo oficial de esta muestra específica, con la aspiración futura de documentar todo el acervo familiar del artista austrohúngaro.

Conexión social y artística en la cultura mexicana

La nieta del artista subraya el compromiso social y la calidez humana de su abuelo, quien fue reconocido como una figura querida y respetada en su comunidad. Isaura González menciona que en Mérida, sus amigos lo llamaban afectuosamente 'el abuelo Gottdiener' e invitaban a visitar su taller, lo que evidencia su gran sentido humano. Además, el artista mantuvo amistad con figuras destacadas del arte como Alfredo Zalce, Luis Nishizawa, Raúl Anguiano y Juan de la Cabada.

La formación artística de Enrique Gottdiener se desarrolló en Europa, específicamente en Budapest y Viena, antes de integrarse plenamente a la vida cultural mexicana. Fue miembro de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios y profesor de las Misiones Culturales de la Secretaría de Educación Pública. Su estadía en Yucatán le permitió adoptar una visión humanista que buscaba rescatar los valores culturales de la etnia maya, considerada por él un pueblo pacífico y exquisito.

Estructura temática de la muestra museográfica

La exposición se articula en cuatro núcleos temáticos que exploran las distintas facetas de su obra. El recorrido comienza con 'El pueblo maya. Una mirada antropológica', seguido de 'Retrato y materialidad', luego 'Presencia urbana y memoria escultórica en Mérida' y concluye con 'Diseño y artes aplicadas. La expansión del sentido creativo'. Estos apartados analizan su acercamiento antropológico, su cosmovisión y la representación de la vida cotidiana de la cultura maya.

Dentro de la sección de retrato, destaca el diálogo entre la expresividad de los personajes y las cualidades naturales de la madera utilizada. La muestra también documenta su contribución a la memoria histórica y al paisaje urbano de Mérida mediante la escultura pública. Finalmente, se exhibe su incursión en las artes aplicadas, demostrando su versatilidad como ebanista y joyero, lo que revela la diversidad de técnicas y materiales que construyeron su trayectoria.

Institucionalización del estudio escultórico moderno

La investigadora y cocuradora María Estela Duarte Sánchez sitúa esta exhibición dentro del Programa de revisión escultórica del arte moderno en México, iniciado en 2003. Duarte explica que este no es un proyecto aislado, sino un programa de estudio continuo donde los directores del museo han mantenido la convicción de ampliar el corpus artístico. Hasta la fecha, el programa ha desarrollado trece proyectos, sumándose a esta muestra sobre el artista llegado a México en la década de 1920.

María Estela Duarte Sánchez enfatiza que la escultura es una disciplina bellísima que no todos los proyectos museísticos abordan con frecuencia. Los resultados obtenidos hasta ahora han generado admiración y gusto en el público, permitiendo el descubrimiento de nuevas expresiones artísticas. La muestra busca, en definitiva, emocionar a la gente y hacerla percatarse del valor que encierra el respeto a la vida, tal como lo expresaba el propio artista en sus declaraciones.