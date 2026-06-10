Exposición "¡Nos vamos al mundial!" recorre la historia futbolística de México

La muestra hemerográfica y visual en la Biblioteca Nacional de México recupera la memoria de los mundiales de 1970, 1986 y 2026, con énfasis en el histórico torneo femenil de 1971 y objetos de culto para los aficionados.

La exposición ¡Nos vamos al mundial! Recortes del sueño mundialista en México se presenta en la Sala de Exposiciones de la Biblioteca Nacional de México, ubicada en el Centro Cultura l Universitario de la UNAM.

Esta muestra, curada por Manuel Suárez, investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, y Giovanni Uriarte, investigador del Instituto Mora, ofrece un recorrido hemerográfico y visual por los cuatro mundiales celebrados en territorio mexicano. A través de recortes de periódicos y revistas resguardados en la Hemeroteca Nacional, la exhibición reconstruye la dimensión cultural, social y política de estos eventos, permitiendo revivir pasajes clave de la historia futbolística del país y reflexionar sobre la memoria colectiva.

La exposición también incluye una sección de gráfica mundialista que rinde homenaje a la nostalgia con objetos como mascotas, playeras, balones y artículos promocionales de cada Copa del Mundo. Un énfasis especial se pone en el Mundial Femenil de 1971, un hito histórico que redefinió la participación de las mujeres en el fútbol y que, a pesar de su impacto, permaneció marginado del relato oficial durante décadas.

México obtuvo el subcampeonato en ese torneo, logrando uno de los mejores resultados deportivos de su historia. La muestra también aborda el Mundial de 1970, marcado por la introducción de las tarjetas amarillas y rojas y por la tradición de celebrar los triunfos de la selección en el Ángel de la Independencia, en un contexto de represión posterior a los movimientos estudiantiles de 1968.

Asimismo, se recuerda el Mundial de 1986, con jugadas icónicas como el Gol de la Mano de Dios y el Gol del Siglo de Diego Maradona, además de anotaciones memorables como la tijera del mexicano Manuel Negrete. La exposición culmina con una mirada al próximo Mundial de 2026, que se inaugura mañana y será histórico al ser organizado por tres países: México, Estados Unidos y Canadá, con la participación de 48 selecciones nacionales.

Este evento se enmarca en un contexto global profundamente transformado en lo social, político y tecnológico. La exhibición puede visitarse de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas, y los fines de semana y días festivos de 9:00 a 15:00 horas, excepto el día de mañana cuando la UNAM permanecerá cerrada. La entrada es libre y representa una oportunidad única para conectar con la pasión mundialista a través de material documental y objetos que evocan décadas de sueños futbolísticos





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