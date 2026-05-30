Expresidentes panistas respaldan a Maru Campos tras citación de la FGR

El 30 de mayo, una multitudinaria marcha en Chihuahua mostró apoyo a la gobernadora María Eugenia Campos, citada por la FGR. Los expresidentes Fox y Calderón encabezaron el respaldo, en medio de acusaciones de persecución política y un escándalo por presunta presencia de la CIA en operativos estatales.

El 30 de mayo de 2025, la escena política en el estado de Chihuahua se vio marcada por una manifestación de apoyo a la gobernadora María Eugenia Campos Galván, conocida como Maru Campos .

En un evento organizado en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua, simpatizantes y miembros del Partido de Acción Nacional (PAN) se congregaron para expresar su respaldo a la mandataria estatal, quien recientemente fue citada por la Fiscalía General de la República (FGR) para comparecer en el marco de una investigación relacionada con la presunta presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en operativos contra el crimen organizado realizados en la entidad. La movilización contó con la destacada presencia de dos expresidentes de la República de filiación panista: Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes han sido figuras clave en la historia reciente del partido.

Junto a ellos, asistieron la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez y el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri. Durante la marcha, se informó que una de las caravanas estaba liderada por César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, quien presentó su renuncia tras el escándalo desatado por la intervención de la CIA en el estado. El origen de la controversia se remonta a un operativo ejecutado por fuerzas estatales en la Sierra del Pinal, dentro del municipio de Morelos, donde se desmanteló un narcolaboratorio.

Dicha acción no contó con la autorización del gobierno federal, actualmente encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que generó tensiones entre ambas administraciones. En su intervención durante el evento, la gobernadora Campos lanzó duras críticas contra la administración de Morena, a la que calificó como un narcogobierno. Hizo referencia explícita al caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros funcionarios acusados de presuntos vínculos con el crimen organizado.

La gobernadora denunció que su citación a la FGR es parte de una persecución política orquestada desde el poder central, argumento que ha sido respaldado por los líderes panistas presentes. El apoyo de los expresidentes Fox y Calderón subraya la relevancia del caso, que ha polarizado aún más el clima político de cara a las elecciones intermedias.

La FGR, por su parte, mantiene abierta la investigación sobre la posible infiltración de agentes extranjeros en operativos de seguridad nacional, un hecho que podría tener implicaciones diplomáticas más allá de las fronteras de Chihuahua. En este contexto, la gobernadora ha reiterado su disposición de colaborar con las autoridades, al tiempo que convoca a la ciudadanía a defender la soberanía estatal frente a lo que considera un ataque centralista





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