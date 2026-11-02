Expropiación en Alfredo Chavero 268: Sustitución de Vivienda y Demografía CDMX

Secretaría de Gobierno CDMX ordena expropiación en Alfredo Chavero 268 por riesgo estructural. Se analiza el impacto en la vivienda social y el aumento de hogares unipersonales en la capital.

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México ha publicado una declaratoria de utilidad pública para proceder con la expropiación del inmueble ubicado en la calle Alfredo Chavero 268, en la colonia Tránsito, bajo la alcaldía Cuauhtémoc. Esta medida administrativa responde a la necesidad de desarrollar un programa integral de vivienda de interés social y popular en dicho predio, el cual presenta condiciones de habitabilidad que requieren intervención inmediata. El objetivo central es garantizar la seguridad de los ocupantes actuales mediante la sustitución de las estructuras existentes.

Riesgo Estructural y Procedimiento Legal de Expropiación

El Instituto para la Seguridad de las Construcciones determinó formalmente, mediante un oficio emitido el 24 de julio de 2025, que el edificio carece de las condiciones de seguridad mínimas necesarias para ser habitado, clasificándolo como un inmueble de alto riesgo estructural. Esta evaluación técnica constituye el fundamento jurídico para iniciar los procesos de expropiación y renovación urbana en la zona.

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El Comité del Patrimonio Inmobiliario evaluó la situación durante su sesión ordinaria celebrada el 20 de mayo de 2026, donde consideró procedente iniciar los trámites administrativos correspondientes. La solicitud fue presentada conjuntamente por la Secretaría de Vivienda y el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, conocido como Invi, para asegurar la ejecución de las obras de reconstrucción.

Acuerdos con Ocupantes y Estrategia de Reubicación

El documento oficial señala que las personas que ocupan actualmente el inmueble en la colonia Tránsito han aceptado las condiciones generales establecidas dentro del programa de sustitución de vivienda. Estas familias y residentes se han comprometido voluntariamente a desocupar el predio para permitir el avance de los trabajos de demolición y construcción.

El plan establece que los afectados deberán reubicarse por sus propios medios durante el periodo necesario que abarque toda la ejecución de las obras. Este plazo finalizará únicamente cuando les sean entregadas las nuevas unidades habitacionales, las cuales están diseñadas para mejorar sustancialmente las condiciones de habitabilidad y seguridad en comparación con la infraestructura actual.

Crecimiento de Hogares Unipersonales y Cambios Demográficos

La intervención en Alfredo Chavero 268 se enmarca en un contexto sociodemográfico más amplio, caracterizado por un aumento significativo en los hogares unipersonales en la capital. De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los hogares compuestos por una sola persona aumentaron tres puntos porcentuales en cinco años, pasando de representar el 15.2% en 2020 hasta alcanzar el 18.2% en 2025.

En contraste con esta tendencia, los hogares de tipo familiar tradicional han registrado una disminución notable en su presencia. El hogar nuclear, que integra parejas con o sin hijos o un solo progenitor con hijos, descendió del 54.7% al 54.0% entre 2020 y 2025. Asimismo, el hogar ampliado, que incluye a otros parientes en la convivencia, cayó de 26.8% a 24.3% en el mismo periodo, evidenciando una transformación estructural en la convivencia capitalina.

Análisis Sociológico y Envejecimiento de la Población

Especialistas como Gibrán Miguel Castañeda, experto en Derecho Fiscal de la Universidad La Salle, consideran que estos cambios responden a movimientos naturales en la estructura social que no deben calificarse como negativos, sino como una evolución hacia nuevos patrones de convivencia. El incremento de viviendas unipersonales se correlaciona con el envejecimiento de la población y la reducción de la tasa de fecundidad.

Actualmente, la edad promedio en México se sitúa entre los 30 y 32 años, un aumento respecto a los 29 años registrados antes de la pandemia. La tasa de fecundidad en la Ciudad de México se encuentra en 1.8 hijos por pareja, una cifra inferior al reemplazo necesario para mantener la estabilidad demográfica. Este fenómeno, sumado a la menor preferencia por el matrimonio tradicional, redefine la demanda de vivienda en la capital.