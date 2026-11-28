Joshua Kimmich recibe tarjeta roja por jalonear el cabello a Alexander Rössing-Lelesiit durante el empate sin goles del Bayern Múnich ante el Hamburger SV en la Bundesliga.

La Bundesliga vivió un momento de alta tensión cuando Joshua Kimmich, capitán del Bayern Múnich, fue expulsado directamente durante el encuentro disputado ante el Hamburger SV. El árbitro del partido, tras revisar la jugada con la ayuda del VAR, decidió mostrar la tarjeta roja en el minuto 44, cortando la participación del centrocampista en lo que se mantuvo como un partido sin goles al descanso.

Detalles de la Expulsión y Reacción Inmediata

La acción que provocó la expulsión ocurrió cuando Kimmich tomó represalias contra Alexander Rössing-Lelesiit después de que el jugador danés lo chocara sin el balón en juego. En respuesta, el futbolista bávaro le agarró el pelo y lo tiró hacia atrás con fuerza. Tras ser sancionado, Kimmich se llevó la mano a la cabeza, un gesto que pareció reflejar cuestionamiento sobre su propia reacción impulsiva.

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Contexto Crítico para el Bayern Múnich

Este incidente se enmarca en una semana de presión para el club bávaro, quien busca mantener el ritmo del líder del campeonato, el Borussia Dortmund. El Dortmund cuenta con una ventaja de dos puntos tras completar las primeras diez jornadas y se enfrenta este domingo ante el Bayer Leverkusen. Para el Bayern, obtener tres puntos en Hamburgo era fundamental para no quedar atrás en la tabla de posiciones.

Bajas Sensibles y Decisones Tácticas

La directiva del Bayern debe enfrentar una grave crisis de plantel con bajas importantes como Harry Kane, Michael Olise y Jamal Musiala. Este último padece una afección neurológica que provoca convulsiones y podría no regresar hasta el segundo semestre. Ante esta situación, el entrenador Vincent Kompany tomó decisiones sorpresivas alineando de inicio al joven delantero Noah Codjo-Evora, de 19 años, en su primera titularidad, junto a Bara Sapoko Ndiaye y Sacha Boey.

Críticas Internas y Presión Dirigente

La disciplina del equipo estuvo bajo escrutinio incluso antes del partido debido a las duras críticas de Kimmich hacia la dirigencia. El capitán denunció un trato de "no-go" hacia su compañero Musiala, generando un clima tenso dentro del vestuario. La expulsión llega en un momento delicado donde la gestión interna y los resultados en la cancha son evaluados con severidad por la afición y la prensa especializada.

Igualdad Técnica sin Goles en el Primer Tiempo

El encuentro se desarrolló con alta intensidad técnica pero sin movimiento en el marcador durante la primera mitad. El Hamburger SV defendió con efectividad, aprovechando la desorganización defensiva que generaron las bajas y cambios tácticos del Bayern. El empate sin goles al descanso deja pendiente una segunda mitad donde el Bayern deberá revertir la situación numérica tras la salida de su líder en la cancha.