Expulsión de Julio Scherer de Excélsior en 1976 transformó la relación entre prensa y poder

Hace 50 años, la expulsión de Julio Scherer de Excélsior marcó un hito en la libertad de expresión. Analizamos el contexto de 1976 y su impacto actual.

El 8 de julio de 1976, tras una violenta asamblea de socios de la Cooperativa Excélsior, el director Julio Scherer García fue expulsado y acusado de malversación del periódico al que había ingresado en 1947. Este evento marcó la primera vez en la historia de ese diario que su máximo funcionario era despedido de esa manera.

Contexto histórico de la crisis

La cita pertenece al libro La red de los espejos. Una historia del diario Excélsior, 1916-1976, publicado por FCE en 2016, escrito por el periodista e historiador Arno Burkholder. La obra relata el poco más de medio siglo de vida del diario capitalino, el cual cambió su relación con el poder tras la matanza de 1968.

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Ese Excélsior bajo la dirección de Scherer sembró nuevas formas de hacer periodismo, más crítico, independiente y civil. Tras su salida y en las décadas por venir, reconfiguró la relación del oficio con el poder gubernamental. A medio siglo de este momento histórico, académicos, historiadores y periodistas debaten sobre la transformación de la relación entre el poder y la prensa.

Dinámica del poder político priista

La relación elemental entre poder y prensa durante el siglo XX pasaba principalmente por el vínculo con el gobierno encabezado por presidentes y gobernadores. Burkholder señala a Confabulario que esa dinámica dependía de la circunstancia política por la que atravesara el país.

Desde antes de Scherer y hasta hace poco, en este binomio encerrado en un espejismo, el lector y la ciudadanía han tenido poca relevancia para ambos. El periodista e historiador recuerda que el Excélsior de Scherer es producto del movimiento estudiantil de 1968, donde la relación más íntima de complicidad se rompió con la matanza del 2 de octubre.

Intermediación y apoyo gubernamental

Esa masacre desató la furia presidencial contra el periódico, y solo fue apaciguada por la intermediación que solicitó el periodista a Lázaro Cárdenas. El diario sobrevivió así hasta la llegada de Luis Echeverría, cuya política errática no fue la excepción con el Excélsior.

Ante las promesas de un PRI renovado, Scherer buscaba colaborar con el presidente para fortalecer a un gobierno que prometía ser más parecido al de Cárdenas. No estaba pensando en una democracia ni en la alternancia en el poder, pues esas cosas no se consideraban en ese entonces.

El objetivo era que el periódico, con su crítica, ayudara a sostener al sistema político. Sin embargo, la ilusión del gobierno de Echeverría se esfumó gradualmente y las críticas del diario pesaron. El descontento gubernamental derivó en la intención de controlar el medio en un juego político que utilizó primero a los empresarios para que no se anunciaran en el periódico.

Estrategias de control y surgimiento de Proceso

De esta forma, el gobierno y el presidente salieron al rescate del periódico, como lo reconoce Scherer en Los presidentes. Echeverría dio dinero en efectivo para que siguieran pagando la nómina y para que el periódico no cerrara. A cambio, el diario anunció a las empresas paraestatales.

Cuando los empresarios se dieron cuenta de que su boicot no serviría de nada porque seguían teniendo dinero y que habían sido utilizados por el presidente, regresaron su publicidad al diario. La siguiente estrategia de la presidencia fue dinamitar políticamente al periódico desde dentro, a través de su cooperativa y alianzas de los opositores a Scherer.

El estire y afloje entre prensa y poder durante este periodo retrata la dinámica del paternalismo del poder político priista, donde el presidente resuelve todo y todos buscan su favor. Según las circunstancias políticas y el estilo del presidente, eso termina influyendo tremendamente en cómo se comportan los medios.

El periodo posterior se enmarca por un PRI y un gobierno con menos poder que quiere remontar una crisis económica, mostrando una corrupción más sinvergüenza que la acostumbrada, además de un presidente más frívolo. Hay comportamientos que ya no pasan de largo de manera automática por la prensa.

Durante el gobierno de José López Portillo ya existía la revista Proceso, que rompió la vieja regla de que un periodista con problemas con el presidente era despedido y fichado. Con Scherer y sus colaboradores ya no sucedía así.

Aunque entre 1976 y 1982 era un medio pequeño e inofensivo, Proceso comenzó a decir cosas que los demás no y a tener fuentes de información que otros medios o no tenían o no querían usar. Nació con el sello editorial de Scherer, quien no olvidaría el golpe recibido en 1976.