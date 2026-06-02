Exsecretario de Seguridad de Sinaloa comparece en corte de EE.UU. por presuntos vínculos con el narco

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, se declaró no culpable en una corte federal de Nueva York tras ser acusado de conspiración para importar narcóticos y posesión de armas. Es el primero de diez políticos sinaloenses señalados por Estados Unidos en entregarse. La jueza programó una audiencia para el 4 de agosto.

El exsecretario de Seguridad de Sinaloa , Gerardo Mérida Sánchez , compareció este lunes ante la justicia estadounidense en una corte federal de Nueva York. Es el primero de los diez políticos sinaloenses acusados por Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico en entregarse a las autoridades norteamericanas.

La jueza Katherine Polk Failla, quien llevará el caso, consideró que la evidencia presentada por la fiscalía podría ser abundante y fijó una próxima audiencia para el 4 de agosto. Mérida Sánchez se declaró no culpable de los cargos de conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer dichas armas.

Su carrera militar y política dio un vuelco radical: pasó de ser comandante de zonas militares en Tamaulipas, Michoacán, Oaxaca y Puebla, jefe de Inteligencia del Estado Mayor Presidencial y director de la Escuela Militar de Inteligencia, a convertirse en blanco de la lucha antinarcóticos del gobierno de Donald Trump. El exsecretario asumió el cargo en la administración de Rubén Rocha en 2023, en medio de una ola de violencia desatada por los enfrentamientos entre facciones del Cártel de Sinaloa.

La guerra entre Los Mayitos y Los Chapitos comenzó el 9 de septiembre de 2024, tras la captura de Ismael El Mayo Zambada en julio de ese año, quien fue engañado y secuestrado por Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán, para ser entregado a las autoridades estadounidenses. Mérida Sánchez renunció en diciembre de 2024, tres meses después del inicio de los enfrentamientos, siendo el segundo secretario de Seguridad en dejar el cargo durante el gobierno de Rocha.

Su salida ocurrió días después de que un comando armado atacara directamente a un agente de investigación del equipo del secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, en Culiacán, dejando cuatro heridos. Estados Unidos acusa a Mérida Sánchez de haber colaborado con Los Chapitos durante sus 15 meses en el cargo, proporcionando información sobre operativos antidrogas para que pudieran evadir a las autoridades. A cambio, habría recibido sobornos mensuales de aproximadamente 100,000 dólares, además de apoyo contra opositores políticos.

La acusación estadounidense se difundió a finales de abril, después de que México iniciara una investigación por la participación de dos agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua. De los diez señalados, solo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, se han entregado. El gobierno de EE. UU. ha solicitado la detención de los otros ocho, pero México exige que se compartan las pruebas.

La Fiscalía General de la República citó a los involucrados como testigos, pero no han sido detenidos. Este caso refleja las tensiones entre ambos países en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción política, con implicaciones para las elecciones mexicanas de 2027, como señaló la presidenta Claudia Sheinbaum al cuestionar si la ultraderecha estadounidense busca influir en los comicios





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