Extorsión en México crece 65% y golpea regiones económicas clave

Informe de México Evalúa revela que la extorsión aumentó 65% en la región, concentrando víctimas en polos industriales y dejando atrás la estrategia federal.

La cifra de extorsión en México se ha transformado en una amenaza persistente y geográficamente focalizada, marcando un incremento significativo en la seguridad ciudadana durante la última década. Un análisis detallado del panorama delictivo indica un aumento del 65% en la tasa de víctimas entre 2015 y 2026, desafiando la percepción de una mejora general en el control del crimen organizado. Este fenómeno criminal ha dejado atrás las zonas marginadas para asentarse firmemente en los centros neurálgicos de la economía nacional.

Concentración de delitos en polos productivos

El estudio titulado "Comportamiento de la extorsión por regiones económicas, 2015-2026" revela una distribución asimétrica y problemática del delito. El 85% de los casos registrados se concentra exclusivamente en las principales regiones productivas del país, donde opera la mayor parte de la actividad industrial y comercial. Esta concentración no es casual, ya que estos territorios albergan corredores manufactureros vinculados directamente con las exportaciones y las cadenas de suministro de América del Norte.

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La densidad del problema es extrema en términos municipales. Apenas 42 municipios acumulan la mitad de todas las víctimas reportadas en el periodo analizado, lo que sugiere una estrategia criminal eficiente que busca maximizar el lucro con menor presencia dispersa. El Centro metropolitano lidera este desglose con 3 mil 326 víctimas durante los primeros nueve meses de 2026, seguido por el Bajío-Occidente con 2 mil 244 y el Norte industrial y minero con 1 mil 658 casos.

Falla de la estrategia federal de seguridad

A pesar de la implementación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión presentada por el gobierno federal en julio de 2025, el delito no ha disminuido en su expansión territorial. De hecho, el informe de México Evalúa advierte que la política pública no ha conseguido contener la incidencia delictiva, especialmente en zonas que no fueron consideradas prioritarias por las autoridades federales. Esta discrepancia geográfica expone las grietas en el diseño de la respuesta estatal frente a la adaptación del crimen organizado.

La divergencia estadística es clara y preocupante. Mientras que en las ocho entidades consideradas prioritarias las víctimas disminuyeron un 13% entre 2025 y 2026, en el resto del país la cifra aumentó un 30%. Esto indica que el fenómeno criminal se ha desplazado o intensificado fuera de los focos de atención tradicional de las instituciones de seguridad, creando bolsas de impunidad y riesgo elevado en áreas inesperadas.

Estados prioritarios y tasas históricas alarmantes

Seis de las nueve entidades con las mayores tasas de extorsión quedaron fuera de las prioridades federales, un dato crítico que explica parte de la falta de control en estas regiones. Morelos, Zacatecas, Colima, Querétaro, Baja California Sur y Tabasco presentan niveles de violencia económica sin precedentes en los registros recientes. El estado de Morelos destaca con la tasa más elevada del país, alcanzando 28.2 víctimas por cada 100 mil habitantes, una cifra más de cuatro veces superior al promedio nacional.

En Morelos, el indicador prácticamente se duplicó en un año, un crecimiento explosivo que ocurre mientras los homicidios dolosos mostraban una tendencia a la baja. Este patrón de sustitución o diversificación delictiva se repite en otras entidades. Querétaro alcanzó su nivel más alto desde 2015, con un incremento cercano al 80% en un solo año, manteniéndose a pesar de conservar una de las tasas de homicidio doloso más bajas del país. Colima también registró máximos históricos.

Zona Norte y el caso de Monterrey

La región Norte experimentó un aumento del 67% en su tasa de extorsión entre 2025 y 2026, consolidando a Nuevo León como el epicentro de esta crisis específica. Esta entidad concentra seis de cada diez víctimas a nivel regional, desestabilizando uno de los polos económicos más importantes del norte. El fenómeno se expande más allá del centro urbano, afectando gravemente a los municipios periféricos de la zona metropolitana.

Municipios como Santiago, Salinas Victoria y Cadereyta muestran una mayor intensidad del delito en sus periferias, lo que sugiere una expansión de las zonas de influencia de los grupos delictivos. Este crecimiento en Nuevo León contrasta con la aparente estabilidad de otras métricas de violencia letal, creando una disonancia en la percepción de seguridad pública. La extorsión se ha convertido en la herramienta principal para la generación de ingresos ilícitos en la región industrial.

El fenómeno de la cifra oculta y Baja California Sur

Un aspecto devastador revelado por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026 es la magnitud de la impunidad. Durante 2025, el 97.5% de los delitos de extorsión quedó en la cifra oculta, es decir, no fue denunciado ni derivó en una carpeta de investigación. Esta barrera de miedo y desconfianza impide a las autoridades medir con precisión el impacto real y diseñar estrategias efectivas de protección a las víctimas.

Baja California Sur presenta otro escenario crítico con una tasa de 15.5 víctimas por cada 100 mil habitantes, más del doble de la media nacional. Curiosamente, este aumento ocurre mientras los homicidios dolosos disminuyeron un 55% en el último año. Los Cabos y La Paz concentran el 84% de los casos, pero municipios como Mulegé, Comondú y Loreto también superan las diez víctimas por cada 100 mil habitantes, expandiendo la amenaza a zonas tradicionalmente turísticas y tranquilas.