Extorsión en México: La estrategia federal pierde eficacia mientras el crimen se desplaza

Estudio de México Evalúa revela que la extorsión bajó 13% en entidades prioritarias pero subió 30% en otras regiones, cuestionando la lógica de la estrategia federal.

Un análisis reciente de la organización México Evalúa expone una fractura crítica en la lucha contra la delincuencia organizada en México . Mientras que la Estrategia Nacional contra la Extorsión , presentada por el Gobierno federal en julio de 2025, logró reducir los casos en ocho entidades prioritarias, el delito se ha desplazado agresivamente hacia otras regiones del país con una eficacia limitada.

Cambio de foco geográfico del crimen

La Extorsión disminuyó 13 por ciento en las ocho entidades que forman parte de la estrategia nacional contra ese flagelo, presentada por el Gobierno federal en julio de 2025. Por el contrario, en el resto del país aumentó 30 por ciento este delito y seis de las nueve entidades con más casos por habitante no forman parte de dicho plan oficial. Este desplazamiento sugiere que los grupos criminales están buscando lugares donde la presión de las autoridades es menor, o que en algunas entidades se denuncie y se registre de manera distinta.

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Estadísticas alarmantes y nuevas tasas

El estudio de la organización México Evalúa puso de relieve el estatus del fenómeno y aseguró que el problema no se está resolviendo, sino que se está moviendo. En la actualidad hay 65 por ciento más víctimas de ese delito por habitante que las que existían en 2015, de acuerdo con el estudio de la organización México Evalúa . Morelos , Zacatecas y Colima registran su máximo nivel desde 2015 en materia de extorsiones.

Límites de la estrategia federal actual

La estrategia federal enfrenta limitaciones al mantener una lista fija de entidades prioritarias. Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa , argumenta que este enfoque deja de ser útil en poco tiempo. Es necesario revisar con frecuencia dónde está creciendo el delito y mover recursos hacia esos lugares. También se debe confirmar si las reducciones en las entidades priorizadas significan menos extorsión o solo menos denuncias por parte de la ciudadanía.

Tasas por entidad y correlación económica

Armando Vargas destacó que la extorsión no se distribuye de manera uniforme, sino que sigue una lógica económica y se concentra en corredores productivos estratégicos. México Evalúa menciona que el establecimiento de una lista fija deja de ser útil en poco tiempo. Se identificó que Morelos tiene la tasa más alta de extorsión, con 28.2 víctimas por cada 100 mil habitantes, más de cuatro veces la media nacional. Le siguen los estados de Zacatecas , con 19.2; Colima , con 17.7; Nuevo León , 15.9, y Querétaro , con 15.8.

Factores de cambio y perspectivas futuras

La lógica económica explica la concentración en el Centro, el Bajío-Occidente y el Norte, con 69 por ciento de la población. Estas áreas reúnen a 85 por ciento de las víctimas. Se plantean hipótesis como la movilidad de grupos hacia menor presión institucional o reconversión de violencia. Respecto al cambio de lugar de la extorsión, considerar la lista fija representa una limitación. Desde noviembre de 2025 existe persecución de oficio, y desde enero de 2026 las fiscalías reportan bajo nueva metodología. Sin embargo, la cifra negra alcanza aproximadamente 98 por ciento, según Inegi , por lo que los registros oficiales solo muestran una parte del problema real.