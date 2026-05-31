Extrabajadores de YKM en Salamanca denuncian boletinaje tras protestar por utilidades

Más de 250 extrabajadores de la empresa YKM en Salamanca fueron boletinados después de participar en protestas para exigir un reparto justo de utilidades, lo que les impide conseguir empleo formal en otras compañías.

Más de 250 extrabajadores de la empresa YKM en Salamanca , Guanajuato, denunciaron que han sido boletinados desde el 14 de mayo, tras participar en movilizaciones para exigir un reparto justo de utilidades.

Esta práctica, que consiste en que las empresas se envían listas de trabajadores considerados conflictivos para evitar su contratación, les ha impedido acceder a un empleo formal en otras compañías. Según denunciaron los afectados, un asesor laboral y sindical, cuya identidad no fue revelada, difundió una comunicación en la que señaló que estas personas formaron parte de un paro de labores en YKM, por lo que solicitó que no fueran recibidas en entrevistas ni contratadas.

La petición fue acompañada de una lista con los nombres de más de 250 trabajadores que fueron finiquitados después de que la empresa y ellos acordaran terminar la relación laboral, tras considerarla irreconciliable. Los extrabajadores explicaron que el conflicto inició cuando solicitaron una repartición equitativa de las utilidades generadas por la empresa.

Aunque YKM argumentó que los informes presentados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no reportaban utilidades a repartir, los obreros organizaron actividades de protesta que incluyeron un paro laboral, el cual afectó la cadena productiva del sector automotriz. La situación escaló hasta que, con la intervención de autoridades laborales, se llegó a un acuerdo para terminar los contratos de los trabajadores involucrados.

Sin embargo, los denunciantes aseguran que el boletinaje es una represalia directa por haber ejercido su derecho a la protesta y a exigir condiciones laborales justas. Uno de los afectados, quien pidió mantener su identidad en el anonimato, relató: He buscado trabajo en otras empresas. En algunas me reciben, pero no paso de la entrevista. Mejor puse un negocito y hago trabajos ocasionales, pero no tengo nada formal, solo porque exigí mis derechos.

Los trabajadores indicaron que esta práctica vulnera su derecho fundamental a acceder a un empleo digno, ya que las empresas, al recibir las listas, descartan automáticamente a los candidatos sin considerar sus capacidades o experiencia. Asimismo, señalaron que el boletinaje no solo afecta a los despedidos, sino que también genera un clima de miedo entre los trabajadores activos, quienes temen represalias si se organizan para exigir mejoras laborales.

Los denunciantes han solicitado la intervención de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) para investigar estas prácticas y sancionar a las empresas involucradas, aunque hasta el momento no han recibido una respuesta favorable. La situación de los extrabajadores de YKM refleja una problemática más amplia en el mercado laboral mexicano, donde el boletinaje se ha convertido en una herramienta de control sindical y patronal que limita la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva





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