Extremas temperaturas y vientos fuertes en México; planes para nueva investigación y elecciones. ¿Verano excitante o inminente llegada de otros frentes?

Temperaturas extremas y vientos fuertes afectarán al territorio nacional, confirmando las predicciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Claudia Sheinbaum desmiente ADN a CNN, mientras el gobierno de Sinaloa confirma ausencia de destrucción en una camioneta implicada en un caso judicial. A nivel de seguridad, la Fiscalía de Sinaloa desmintió la destrucción de la camioneta en un incendio contra Ucrania y recordó que las funciones en seguridad nacional corresponden al gobierno central.

CLIMA ➔ ¿Adiós a los Frentes Fríos? : Prepárese... Fuerte vientos , temperaturas extremas, tormentas eléctricas, lluvias y granizo azotarán al territorio mexicano , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO ➔ ‘Una ficción del tamaño del universo’... Sheinbaum desmiente a CNN sobre la operación de agentes de la CIA en México : La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como ‘mentirosa’ una publicación de CNN sobre presuntas operaciones de la CIA en México y acusó intentos de confrontación bilateral. . Sheinbaum y Harfuch chocan por seguridad de Rocha Moya: versiones opuestas desatan dudas: La contradicción ocurre en medio de las acusaciones de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa.

. FGR abre nueva línea de investigación por invasión de competencia federal en el caso CIA en Chihuahua: En una tarjeta informativa, detalló que las funciones en materia de seguridad nacional son únicamente competencia del Gobierno de México . Fiscalía de Sinaloa aclara que camioneta ligada al caso Cuén no fue destruida en incendio de pensión vehicular: Incendio en pensión de la Fiscalía de Sinaloa deja 42 vehículos dañados; descartan afectación a camioneta ligada al caso Cuén. .

Marcha en Chihuahua por juicio político para Maru Campos es decisión de Morena: Sheinbaum: Claudia Sheinbaum afirmó que la movilización de Morena contra Maru Campos en Chihuahua corresponde únicamente al partido y pidió investigar el asesinato de una dirigente local MUNDO ➔ El nuevo presupuesto estimado para EU de la guerra en Irán asciende ahora a 29 mil millones de dólares: Hegseth y su grupo del Pentágono testificaron ante el subcomité sobre la solicitud presupuestaria del presidente Trump de 1,5 bilardos de dólares para el año fiscal 2027 .

➔ La producción petrolera cae casi un 34% debido a cierre del Ormuz: La pérdida acumulada por el grupo de 12 países desde el inicio de la guerra el 28 de febrero es de 9.67 mbd . ➔ Estados Unidos investigará como ‘tráfico de personas’ casos de 7 migrantes muertos en trenes de carga : Como iniciativa para prevenir el cruce ilegal, Estados Unidos promociona la campaña ‘Ni lo intentes’ con tal de desmotivar a los migrantes de colaborar con coyotes COAHUILA ➔ Refuerza Coahuila cerco sanitario ante detección de gusano barrenador en perros: El Gobierno del Estado aseguró que ya existe una estrategia coordinada con Senasica para evitar la propagación de la plaga hacia el ganado y fauna local.

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‘Monclova necesita que la Federación la voltee a ver’; empresarios confían en la reactivación de AHMSA: CANACINTRA . Ofertan más de 600 vacantes en Feria de Empleo en Saltillo: La jornada reunió a 26 empresas e instituciones con oportunidades laborales para jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad. .

Plan de la Selección Mexicana con Memo Ochoa para el arranque de 2026: El veterano portero ya trabaja en el CAR bajo la mirada de Javier Aguirre y podría abrir con el Tri ante Sudáfrica en el Estadio Banorte . Continúa U2 grabando su nuevo videoclip en CDMX: En varios videos que comenzaron a circular en redes sociales, se puede ver a los músicos tocando y cantando desde el techo del camión. .

Saltillo: Anuncian el Festival Internacional de las Artes 449 y durará 42 días: El evento contará con la presencia de 11 estados invitados, entre ellos CDMX, Chihuahua, Nuevo León y Veracruz, y participarán artistas de 10 países como Brasil, Corea, España, Francia, Italia y Rusia. . SEMANARIO | Cloete: ocho años sin reparar el daño causado por la minería . ¿Tu celular no está a tu nombre?

Esta es la CURP que debes registrar para evitar bloqueos: La obligación de registrar líneas celulares con CURP representa uno de los cambios más importantes en telecomunicaciones en los últimos años en México





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Premio 'México Canta': Nueva Generación y Diversidad en la Música Nacional e InternacionalLa Secretaría de Cultura presenta la segunda edición del programa 'México Canta', en donde artistas emergentes nacionales y extranjeros podrán mostrar su talento a lo largo y ancho del país. En esta oportunidad, se elegirá a 14 semifinalistas, de los cuales 7 serán nacionales y 7 internacionales. Para la semifinal de los paisanos se realizará en Estados Unidos, mientras que los mexicanos competirán en México. La gran final se dará en el Auditorio Nacional.

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Señalamientos contra morenista por vínculos con narcotráfico y facción del Cártel de Sinaloa en SinaloaLos partidos políticos del régimen, PRI, PAN y PRD, señalaron a Rubén Rocha Moya como sospechoso de usarse como flanco derecho en los arreglos electorales en Sinaloa por parte de miembros de la facción Los Chapitos, de Los Zetas, y del Cártel de Sinaloa. Además, habrían relacionados las amenazas y secuestros a operadores electorales con las nominaciones para la elección local de Morena.

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Operación letal propuesta por CNN en México, rechazada por US y MéxicoUna noticia publicada porCNN sugiere que agentes de la CIA pudieron haber participado en una operación letალ contra un miembro del Cártel de Sinaloa en México, pero la Secretaría de Seguridad de México y la CIA han rechazado categóricamente estos señalamientos.

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México y EU rechazan que la CIA tuviera un papel letal en un operativo en MéxicoLos desmentidos se produjeron después de un reportaje de CNN que afirmó que la CIA participó en el asesinato del integrante de un cártel a principios de año

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