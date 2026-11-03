EZLN denuncia obstáculos para reunión con madres buscadoras en CDMX

El EZLN asegura que el gobierno federal y de Chiapas bloquean su encuentro con madres buscadoras en Ciudad de México. La delegación de 530 miembros viaja para abrazar a familiares de desaparecidos.

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha denunciado públicamente que las autoridades federales, el gobierno estatal de Chiapas y varios ayuntamientos buscan impedir deliberadamente que una delegación de mil 530 integrantes se reúna con madres buscadoras en la Ciudad de México. Este grupo de miembros zapatistas viajará con el propósito explícito de brindar un abrazo solidario a los familiares que han perdido a sus seres queridos, una acción que la organización define como de apoyo emocional y presencia política.

Denuncia de bloqueos gubernamentales

La organización insurgente afirmó en un comunicado titulado "Vamos a ir. Quiéranlo o no, vamos a ir" que no tiene intención de confrontar a nadie, pero acusa al Ejecutivo federal y a los gobiernos locales de realizar acciones que violan derechos humanos. Estas medidas, calificadas como provocaciones, buscan obligar a suspender el viaje programado para finales de noviembre, así como la estancia en la capital durante diciembre y la primera semana de enero del 2027.

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El EZLN señaló que estas intervenciones contradictorias menoscaban el discurso de paz y bienestar que promueven las autoridades nacionales. La organización asegura que dichas maniobras administrativas o de seguridad atentan no solo contra los derechos de los zapatistas, sino también contra los de partidistas y personas sin afiliación política, buscando frenar la movilización social en las calles de la capital.

Movilidad y logística del encuentro

Para materializar este encuentro, la delegación zapatista organizará su desplazamiento mediante la renta de más de 31 autobuses que transportarán a los miembros desde Chiapas. La salida está programada para la madrugada del domingo 29 de noviembre, mientras que el regreso a las comunidades de origen está fijado para el 10 de enero. Esta logística massiva demuestra la determinación de la organización para superar cualquier intento de interrupción logística o administrativa.

El EZLN especificó que su prioridad absoluta es el establecimiento de vínculos con las familias afectadas por la violencia y la desaparición forzada. Los miembros viajarán para escuchar las historias de dolor, guardar las palabras de los familiares en sus morraletas y asegurar que estas narrativas no sean olvidadas ni tratadas con indiferencia por la sociedad o el Estado. Esta atención personalizada busca humanizar la crisis de desapariciones que azota al país.

Impacto en la zona de Ajusco

La reunión está diseñada para realizarse en la zona del Ajusco, ubicada al sur de la capital, específicamente en la alcaldía Tlalpan. Esta zona ha sido escenario de graves violaciones a los derechos humanos, donde más de cien personas han desaparecido entre enero de 2019 y marzo de 2026. Colectivos de madres buscadoras han realizado decenas de jornadas de búsqueda en este territorio, convirtiéndolo en un símbolo de la lucha civil contra la impunidad y la violencia sistemática.

Este encuentro coincide simbólicamente con la celebración del aniversario 33 del alzamiento zapatista, evento que se conmemorará por primera vez en la capital del país. El EZLN reiteró que cualquier provocación será respondida con fuerza y movilización pacífica pero contundente. La organización confirmó que el día y la hora de las actividades se ajustarán exclusivamente a la disposición y los horarios establecidos por las propias familias buscadoras, respetando su autoridad moral y su sufrimiento.