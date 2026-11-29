El EZLN retrasa el inicio de su caravana hacia la Ciudad de México para coordinar con el Gobierno federal el respeto a las libertades de expresión y tránsito de sus mil 551 integrantes.

La caravana del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, integrada por aproximadamente mil quinientos cincuenta hombres y mujeres, ha confirmado el retraso de su partida rumbo a la Ciudad de México. Esta decisión estratégica surge como respuesta a las garantías otorgadas por el Gobierno federal, el cual asegura que protegerá los derechos de tránsito, manifestación y expresión de los participantes durante su viaje.

Coordenación con el Gobierno Federal

La Secretaría de Gobernación estableció de manera oficial que la movilización podrá desplazarse sin restricciones por todo el territorio nacional. La dependencia aclaró que los integrantes tienen el derecho pleno de reunirse, organizarse en actividades colectivas y expresar sus ideas políticas sin ningún tipo de censura o limitación gubernamental.

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Este anuncio institucional subraya que la protección de los derechos humanos y el ejercicio de las libertades democráticas constituyen prioridades fundamentales del Gobierno de México. La entidad reiteró su compromiso firme con el respeto a la pluralidad de expresiones, buscando facilitar un entorno seguro para el diálogo social.

Origen Indígena y Propósito Humanitario

El punto de partida oficial de esta histórica movilización se definió como el Centro Indígena de Capacitación Integral CIDECI-UNITIERRA, ubicado en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. Los integrantes, equipados con chalecos antirreflectantes, pasamontañas y cubrebocas, comenzaron a abordar autobuses listos para el traslado hacia la capital del país.

El objetivo central del recorrido es establecer un encuentro directo con madres buscadoras, padres y familiares de personas desaparecidas. El propósito es escuchar sus testimonios dolorosos y acompañar sus demandas de justicia, reconociendo la gravedad de la crisis humanitaria que afecta a estas familias en todo el territorio.

Participación y Liderazgo Zapatista

Según los informes, alrededor de ochocientas personas buscadoras estaban registradas inicialmente para participar en los encuentros programados. Sin embargo, las autoridades organizadoras indican que se espera un aumento significativo en esta cifra durante los próximos días, demostrando una mobilización social amplia.

Moisés, uno de los dirigentes zapatistas, afirmó explícitamente que escuchan a los mil quinientos cincuenta y uno integrantes que viajan y que están dispuestos a recibir a los registradas y a las nuevas que se sumen. Esta declaración reafirma la voluntad del grupo de dialogar con la sociedad civil afectada por la violencia.

Asimismo, se confirmó que el capitán insurgente Marcos no formará parte de esta movilización específica. El líder permanecerá en Chiapas debido a conflictos locales relacionados con comunidades zapatistas, presuntos actos de hostigamiento y afectaciones sobre terrenos causadas por la construcción de una autopista federal en el municipio de Ocosingo.

Impacto Social y Próximos Pasos

La primera actividad de la gira ya incluyó un encuentro con madres buscadoras en Chiapas, el cual fue calificado por el vocero como un comienzo positivo. No obstante, se enfatizó que no existe la satisfacción plena mientras persista la injusticia, la falta de los ausentes y la impunidad.

En la Ciudad de México, los insurgentes del EZLN prevén instalarse en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas Samir Flores Soberanes. A partir del 2 de diciembre, se realizarán encuentros formales para escuchar a los familiares que buscan a sus seres queridos, consolidando un espacio de memoria y verdad.

Esta movilización marcará otro momento relevante el 1 de enero de 2027. En esa fecha, el EZLN conmemorará por primera vez fuera de Chiapas el aniversario del levantamiento armado de 1994, desarrollando actividades significativas en la capital del país que unirán la historia del movimiento con las demandas actuales.