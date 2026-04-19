Fútbol Incluyente: Pasión sin Barreras en las Gradas de Pumas Femenil

Conoce Futbol Incluyente, un grupo inspirador de personas con discapacidad que convierte el Estadio Universitario en un espacio de emoción y unidad para apoyar a Pumas Femenil. Descubre cómo narraciones vívidas, lenguaje de señas y un fuerte sentido de comunidad hacen que cada partido sea una experiencia inolvidable para todos.

En el corazón del Estadio Universitario, un vibrante colectivo llamado Futbol Incluyente transforma la experiencia de asistir a los partidos de Pumas Femenil en un espectáculo de unidad y pasión. Este grupo, fundado por Nubia Ramírez y Jenni Bautista con el invaluable apoyo de las familias de sus integrantes, se ha convertido en un faro de inclusión, demostrando que la discapacidad no es un impedimento para vivir intensamente el deporte.

Desde personas con movilidad reducida hasta aquellas con debilidad visual, cada miembro aporta su energía y entusiasmo para crear un ambiente único desde las gradas. Durante un reciente partido, MILENIO tuvo la oportunidad de sumergirse en la dinámica de Futbol Incluyente, presenciando de primera mano las ingeniosas formas en que superan las barreras para disfrutar plenamente del juego. Un ejemplo conmovedor es la narración audiodescriptiva que Josué Pérez, un joven con discapacidad motriz, ofrece a sus amigos invidentes. Desde el primer minuto, Josué detalla cada movimiento en la cancha con una emoción palpable, tejiendo una narrativa que permite a sus compañeros visualizar cada jugada, cada pase, cada gol. Su habilidad para describir la trayectoria del balón, los movimientos de los jugadores y las decisiones arbitrales, no solo informa, sino que también evoca sensaciones y permite una conexión profunda con la intensidad del partido. Como él mismo explica, su objetivo es que sus amigos comprendan la complejidad y la emoción de cada momento, describiendo a veces el vuelo del balón con metáforas, como un columpio, para enriquecer su experiencia visual imaginaria. Esta labor de narración se vuelve fundamental, pues va más allá de un simple relato; es un puente hacia la comprensión y el disfrute compartido del fútbol. La experiencia de asistir al estadio, para integrantes como Jesús, un joven invidente, es descrita como sencillamente “indescriptible”. Para él y sus compañeros, cada partido es una oportunidad de diversión y camaradería que ninguna transmisión televisiva puede replicar. La inmersión total en el ambiente, el sonido de la multitud, y la narración detallada, hacen que el fútbol cobre una dimensión completamente nueva, mucho más real y palpable. Este sentido de pertenencia y la vivacidad de la experiencia son pilares de Futbol Incluyente. Más allá de la narración, el grupo ha impulsado mejoras significativas en la accesibilidad del estadio. Un logro notable es la implementación de lenguaje de señas en las pantallas, un avance que abre las puertas a la comunidad sorda. Max, un miembro del equipo que no escucha ni habla, disfruta de los partidos junto a su madre, su emoción y sorpresa ante las jugadas son un testimonio del impacto positivo de estas iniciativas. La inclusión, en Futbol Incluyente, se manifiesta en cada detalle, buscando que nadie se quede fuera de la fiesta del fútbol. La convocatoria para unirse a Futbol Incluyente es abierta y cálida. Cualquier persona con discapacidad, o que conozca a alguien que pueda beneficiarse de este grupo, puede contactarlos a través de sus redes sociales, específicamente en @futbolincluyente. Enviando un mensaje, se puede obtener toda la información necesaria para formar parte de esta comunidad. El equipo no solo se enfoca en los partidos, sino que organiza diversas actividades de integración donde familiares y amigos participan activamente, fortaleciendo los lazos y creando un entorno de apoyo mutuo. Futbol Incluyente es más que un grupo de aficionados; es una declaración de que la pasión por el deporte no conoce límites y que la alegría de apoyar a un equipo puede ser compartida por todos, sin excepción, demostrando que la verdadera inclusión se vive desde las gradas y se celebra en cada gol





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