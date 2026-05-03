Fútbol y Fórmula 1: Emoción en Italia, España, Grecia, Arabia Saudita y México este fin de semana

Este fin de semana, el mundo del deporte se enciende con partidos emocionantes en Italia, España, Grecia y Arabia Saudita, así como con el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 y los Cuartos de Final de la Liga MX. No te pierdas la acción con transmisiones en Canal 5, TUDN y ViX.

El fútbol europeo y mundial se enciende este fin de semana con emocionantes partidos en diferentes ligas. En Italia, el Sassuolo recibe al Milan en un duelo donde el mexicano Santi Giménez podría tener minutos de juego.

El encuentro dará inicio a las 7:00 AM en el centro de México, lo que corresponde a las 9:00 AM ET y 8:00 AM PT en Estados Unidos. Mientras tanto, en España, el Betis se enfrenta al Oviedo, con la posible participación de Álvaro Fidalgo, exjugador del Real Madrid. Este partido comenzará a las 10:30 AM en el centro de México, equivalente a las 12:30 PM ET y 11:30 AM PT.

Por su parte, el Espanyol se mide al Real Madrid en un duelo que promete emociones fuertes, con inicio a las 13:00 horas en el centro de México, 15:00 ET y 12:00 PM PT. En Grecia, el Panathinaikos se enfrenta al AEK de Orbelín Pineda, con el pitazo inicial a las 12:00 PM en el centro de México, 14:00 ET y 11:00 AM PT.

En Arabia Saudita, el Al-Qadisiya se mide al Al-Nassr en un partido que destaca por el duelo entre Julián Quiñones y Cristiano Ronaldo, con inicio a las 12:00 PM en el centro de México, 14:00 ET y 11:00 AM PT. El domingo 3 de mayo de 2026, la acción continúa con el Gran Premio de Miami de Fórmula 1, que se retransmitirá en México a través de Canal 5 a las 14:00 horas, tras una pausa obligada por el conflicto bélico en Irán.

En la Liga MX, los Cuartos de Final prometen emociones fuertes. América y Pumas se enfrentan en el primer capítulo de esta fase, con transmisión en México por Canal 5, TUDN y ViX, y en Estados Unidos por TUDN y ViX.

Por otro lado, Toluca y Pachuca se miden en el Nemesio Diez, con Toluca defendiendo su bicampeonato. Este partido también se podrá ver en México por Canal 5, TUDN y ViX, y en Estados Unidos por TUDN y ViX. Los partidos del 2 de mayo, 1 de mayo, 29 de abril, 28 de abril y 27 de abril también prometen emociones en diferentes competiciones





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