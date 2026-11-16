FAA investiga colapso aéreo en EE.UU. por falla técnica

La FAA investiga una falla técnica que paralizó el sistema aéreo estadounidense por tres días. Los pasajeros tienen derecho a reembolso por cancelaciones o retrasos superiores a tres horas en vuelos nacionales.

El sistema aeronáutico de Estados Unidos continúa su proceso de estabilización tras tres días completos de paralización total. Las aerolíneas reportan retrasos en terminales de alto tráfico como Chicago y Dallas, Fort Worth, a pesar de que la Administración Federal de Aviación levantó la orden de inmovilización el viernes. Los líderes demócratas se reunirán para analizar la solicitud de 30 mil millones de dólares adicionales para invertir en el sistema.

Origen técnico del colapso nacional

La Administración Federal de Aviación ordenó suspender los despegues durante más de cuatro horas como medida de seguridad inicial. Una falla en equipos de telecomunicaciones provocó una sobrecarga de datos que afectó los sistemas de radar y las comunicaciones aéreas. Los problemas específicos se detectaron en Kansas y Texas.

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Límites para el reembolso económico

Los vuelos cancelados o retrasados tres horas dan derecho a un reembolso inmediato para pasajeros nacionales. Los retrasos de seis horas o más aplican para vuelos internacionales. Las aerolíneas tienen siete días hábiles para procesar devoluciones en tarjetas de crédito. Otros métodos de pago requieren un plazo máximo de veinte días hábiles.

Investigación activa y transparencia pública

La administración federal de aviación trabaja en definir el origen exacto de la falla técnica. Se descarta la existencia de indicios de un ciberataque en este momento. La administración busca mayor transparencia para evitar el pánico público por la falta de información clara.

Retomando la normalidad operativa

Las autoridades aseguran que las aerolíneas retomarán vuelos normales sin cancelaciones. Persisten algunos retrasos menores pero la situación mejora progresivamente. Los pasajeros afectados deben revisar sus derechos económicos conforme a la regulación vigente.