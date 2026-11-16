FAA Levanta Suspensión de Vuelos tras Fallo Técnico Masivo en EE.UU.

La FAA levantó la suspensión nacional de despegues tras una falla técnica que afectó a 1.5 millones de pasajeros. El secretario de transporte John Duffy asegura que la normalización será lenta.

La Administración Federal de Aviación ( FAA) levantó la suspensión nacional de despegues a las 08:15 de la noche, finalizando una paralización operativa que afectó a toda la infraestructura aérea de Estados Unidos. Esta decisión puso fin a la interrupción más significativa del tráfico aéreo nacional en años, iniciada por una falla técnica crítica en los sistemas de control.

Detalles del Fallo Técnico en los Sistemas

El secretario de Transporte, John Duffy, explicó que la causa raíz del caos fue una sobrecarga masiva de datos en las redes de información. Esta congestión generó información inconsistente que afectó directamente la comunicación entre las torres de control y los radares, haciendo imposible la gestión segura del espacio aéreo. Aunque la FAA reconoció inicialmente que no podía descartar un ciberataque por ser el primer signo de advertencia, la investigación actual descarta esta posibilidad al no haber encontrado señales de intrusos ni evidencia de acceso no autorizado.

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Impacto Inmediato en Aeropuertos Clave

Las consecuencias de esta interrupción fueron severas y generalizadas, dejando a un millón y medio de pasajeros varados por cancelaciones, según cifras oficiales reportadas por la compañía aérea. En el sur de Florida, el Aeropuerto Internacional de Miami sufrió una afectación particular, con más de 400 vuelos retrasados y 55 cancelados. Monitores en tiempo real mostraban zonas naranjas y amarillas indicando cancelaciones y demoras prolongadas en las terminales principales.

Estrategia de Priorización y Recuperación

Ante la magnitud del retraso acumulado, las autoridades anunciaron una estrategia de priorización para los vuelos nocturnos. Se estableció una regla que otorga prioridad a las aeronaves que transportan entre 60 y 100 personas, con el objetivo de agilizar el flujo y reducir la congestión acumulada. John Duffy declaró que, aunque las operaciones de ida y vuelta se restablecerán gradualmente, el proceso de normalización completo requerirá días y no horas, especialmente debido a la cantidad de vuelos que ya se encontraban en el aire al momento del decreto.

Cronograma de Retorno a la Normalidad

A pesar de la gravedad del incidente, las autoridades gubernamentales aseguraron que no hubo vidas en riesgo y que los aproximadamente 3500 aviones que estaban en el aire lograron aterrizar de forma segura gracias a la actuación de los controladores aéreos. Se espera que para el sábado todas las operaciones en los aeropuertos de Estados Unidos se vean con total normalidad, aunque para ese día aún se pronostican más cancelaciones. Los expertos advierten que los viajes de Acción de Gracias no se verán afectados permanentemente, pero la recuperación del ritmo operativo llevará tiempo.

Antigüedad de la Infraestructura y Presupuesto

El incidente ha renovado el debate sobre la obsolescencia del sistema de control aéreo de Estados Unidos, el cual data de la década de los años 80. Expertos y autoridades han señalado que la modernización total del sistema requiere un presupuesto de 50 mil millones de dólares. Sin embargo, esta aprobación no ha sido otorgada por el Congreso a pesar de las solicitudes realizadas por el presidente Donald Trump hace un año, lo que ha limitado la capacidad de reemplazo integral y actualización progresiva de la tecnología de defensa y control.