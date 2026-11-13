FAA ordena suspensión de despegues por falla en sistemas de control aéreo en EE.UU.

La FAA detiene despegues tras fallos de comunicación en el control de ruta. Sean Duffy descarta ciberataques. Segunda medida nacional desde 2001 el 13 de noviembre de 2026.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ( FAA) anunció este viernes, 13 de noviembre de 2026, una suspensión temporal inmediata de todas las salidas de vuelos comerciales en territorio nacional. Esta decisión se tomó debido a lo que la agencia describió como circunstancias extraordinarias y motivaciones de seguridad estrictas. La orden oficial se difundió a través de una alerta emitida por el Centro de Comando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo y quedó registrada públicamente en el portal de estado del Sistema Nacional del Espacio Aéreo de la FAA.

Restricciones operativas y gestión del espacio aéreo

La disposición vigente implica que todos los aviones que ya se encuentran en el aire tienen permiso para proceder a aterrizar en sus destinos correspondientes. No obstante, las aeronaves que permanecen en tierra no pueden despegar hasta que se emita un nuevo aviso que levante la medida. Por otro lado, los vuelos internacionales que tengan como destino Estados Unidos serán gestionados caso por caso, lo que sugiere evaluaciones individuales para cada itinerario afectado. La FAA no estableció inicialmente un horario específico para levantar la restricción, dejando a la industria en incertidumbre.

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Falla de comunicación y origen del incidente

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, informó que la suspensión de vuelos siguió directamente a una falla de comunicación que afectó a los Centros de Control de Tráfico Aéreo en Ruta (Air Route Traffic Control Centers). Aunque el alcance del fallo en los sistemas de comunicación es claro, hasta el momento no se ha especificado cuál fue la causa técnica específica del incidente. Esta situación, según informó el secretario de Transporte, ya está bajo investigación formal por las autoridades competentes. De acuerdo con información del medio estadounidense CNN, dos funcionarios de la fuerza del orden señalaron que los primeros reportes indicaban firmemente que el incidente no había sido provocado por un ciberataque, descartando así una amenaza externa maliciosa.

Impacto inicial en aeropuertos de Chicago

Antes de que se anunciara la suspensión nacional, la FAA ya había ordenado detener las operaciones de salida en los dos principales aeropuertos de Chicago: el Aeropuerto Internacional O'Hare y el Aeropuerto Internacional Midway. La interrupción inicial en ambos aeropuertos estuvo relacionada con una falla de equipamiento, lo que indica que los problemas técnicos precedieron la orden general. Esta secuencia de eventos ha generado una considerable confusión en la gestión del tráfico aéreo en la región, afectando a millones de pasajeros.

Segunda suspensión nacional desde 2001

La suspensión nacional de vuelos de este viernes 13 de noviembre de 2026 es la segunda medida de este tipo adoptada por autoridades estadounidenses después de la ocurrida en 2001, año en que ocurrieron los atentados terroristas del 11 de septiembre, que involucraron el secuestro de aviones. Después de ese año traumático, en enero de 2023 la FAA suspendió las salidas de vuelos en todo Estados Unidos durante menos de dos horas. Aquella interrupción fue provocada por una falla en el sistema informático de notificaciones a pilotos, conocido como NOTAM (Notice to Air Missions). La comparación histórica resalta la gravedad de los procedimientos de seguridad actuales.