FAA suspende despegues en EE.UU. por falla en radares y comunicaciones aéreas

Una falla técnica en sistemas legacy de la FAA provocó la mayor suspensión de despegues en Estados Unidos en noviembre, afectando a miles de vuelos.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó la suspensión total de despegues en todo el territorio nacional durante cuatro horas y 21 minutos, marcando el cierre más prolongado del espacio aéreo desde enero de 2023. La interrupción se produjo el viernes 13 de noviembre y provocó el desvío de cientos de aeronaves, además de generar miles de cancelaciones y retrasos masivos en la operación aeroportuaria del país.

La orden oficial se emitió a las 15:54 horas del este (14:54 horas de la Ciudad de México) tras detectar inconsistencias críticas en los sistemas de radar y comunicaciones del control de tránsito aéreo. A pesar de que las autoridades levantaron la medida a las 20:15 horas del este, advirtieron que las repercusiones logísticas continuarían afectando a los viajeros durante el fin de semana, dado el acumulado de vuelos pendientes.

Also read Estados Unidos suspende los despegues de aviones debido a “circunstancias extraordinarias y motivos de seguridad”

Origen Técnico de la Falha en Sistemas

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, explicó en conferencia desde la Casa Blanca que el origen del caos radicó en una sobrecarga de datos en los conmutadores y enrutadores de la antigua red analógica de telecomunicaciones TDM. Esta obsoleta infraestructura comenzó a generar información inconsistente para los controladores, afectando tanto a las instalaciones de control de aproximación (TRACON) como a los centros de supervisión de vuelos en ruta.

Duffy aclaró que no se perdió la comunicación total con las aeronaves ni el funcionamiento absoluto de los radares, pero la calidad de la información dejó de cumplir con los estándares de seguridad necesarios. Ante esta situación, la FAA activó los protocolos de emergencia para detener los despegues y asegurar que los más de 3,500 aviones que se encontraban en vuelo pudieran aterrizar de manera segura.

Posiciones Oficiales y Aportes de Aerolíneas

El titular del Departamento de Transporte sostuvo que la responsabilidad de la interrupción recae únicamente en la infraestructura de la autoridad aeronáutica y no en las compañías aéreas. Duffy destacó que algunos equipos utilizados por la FAA datan de los años setenta y ochenta, e incluso aseguró que para ciertas piezas ya no se fabrican refacciones, lo que evidencia la urgente necesidad de modernizar la red tecnológica del sistema.

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, descartó rotundamente cualquier vínculo con un atentado terrorista o un ciberataque. Mullin enfatizó que no existen evidencias de una amenaza externa y rechazó explícitamente cualquier comparación con los atentados del 11 de septiembre de 2001, aclarando que se trató exclusivamente de una falla técnica en las telecomunicaciones.

Impacto Económico y Estadísticas de la Paralización

Las cifras revelan la magnitud del colapso operativo: la firma de análisis aeronáutico Cirium contabilizó al menos 827 vuelos desviados hasta las 19:05 horas del este. De este total, 670 aeronaves regresaron a sus aeropuertos de origen, mientras que 157 fueron enviadas a terminales alternativas. A fecha de la publicación, el Departamento de Transporte de Estados Unidos no ha calculado el impacto económico exacto de esta suspensión.

Mullin también desestimó que el nuevo sistema Smart de la FAA hubiera causado la interrupción, asegurando que dicha herramienta no estaba conectada a la infraestructura fallida. No obstante, reconoció que las autoridades no anticiparon el alcance nacional del problema, admitiendo que aunque los sistemas desplegados mantuvieron la seguridad, la falta de modernización tecnológica sigue siendo un riesgo latente para la aviación civil.