Fabio Agostoni se proclama ganador de La Casa de los Famosos 2026

El modelo español Fabio Agostoni resultó triunfador de la sexta temporada de La Casa de los Famosos de Telemundo, imponiéndose en la final a Celinee. Conocido por su participación en realities como Tierra Brava, Combate y Esto es Guerra, Agostoni logró cautivar al público con su lealtad y destacadas alianzas dentro de la casa. Un repaso por su trayectoria, desde sus inicios en el fútbol juvenil del Real Madrid hasta su consolidación como figura televisiva, y los detalles del exitoso formato de reality show que lo consagró.

Fabio Agostoni se alzó como el triunfador de la sexta temporada de La Casa de los Famosos, el reality show de Telemundo , tras vencer en la final a Celinee.

Desde el inicio, el equipo Tierra, al que pertenecía, era el gran favorito, pero fue el modelo fitness español quien logró conectar profundamente con la audiencia. Su carisma, lealtad hacia sus compañeros y capacidad para generar momentos televisivos memorables le permitieron superar nominaciones y retos hasta la gran final. ¿Quién es Fabio Agostoni? Es un modelo, atleta e influencer español de gran reconocimiento en los realities latinoamericanos.

Su trayectoria incluye participaciones exitosas en programas como Combate y Esto es Guerra en Perú, además de haber ganado el reality chileno Tierra Brava. Anteriormente, había incursionado en las divisiones juveniles del Real Madrid como futbolista, pero una lesión lo alejó del deporte y lo impulsó hacia el modelaje y el fisicoculturismo. Su paso por La Casa de los Famosos confirmó su habilidad para formar alianzas y generar冲突, consolidándolo como una figura prominente en la televisión hispana.

El formato del programa encierra a un grupo de celebridades en una casa sin contacto exterior, grabadas las 24 horas. Los concursantes compiten en pruebas semanales por inmunidad y privilegios, mientras el público decide mediante votaciones quién es eliminado. La combinación de drama, interacción en redes sociales y transmisiones en vivo sin censura ha convertido al show en un fenómeno masivo, especialmente en las versiones de Estados Unidos y México.

La victoria de Fabio refleja la preferencia del público por un participante que supo equilibrar estrategia y autenticidad, cerrando una temporada llena de momentos icónicos





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