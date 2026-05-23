Fairycore, la rebelión estética digital y la actual subcultura

El Forestcore se refiere a la estética de hadas, que se originó en TikTok y ha conquistado el mundo real. Sus seguidores buscan consuelo en los destellos de un cristal o en la calma de un bosque. Junto al Fairycore, surgen subculturas como el Cottagecore, Goblincore y Medievalcore.

Imaginen una pantalla donde, de repente, los titulares sobre las crisis de última hora son sustituidos por paisajes frondosos, alas de mariposa y una paleta de colores que oscila entre el verde bosque y el rosa empolvado.

No, no es el tráiler de una nueva película de fantasía, es el \"Fairycore\", la última gran rebelión estética de los nativos digitales. Si hace diez años las tribus urbanas se definían por los discos que escuchaban, los barrios que frecuentaban, las revistas que leían o sus referentes culturales, hoy el sentido de pertenencia se dicta a golpe de algoritmo. Así, el sufijo \"-core\" ha colonizado internet hasta convertir cualquier estilo de vida en una etiqueta coleccionable.

Y una de estas nuevas subculturas es, precisamente, el \"Fairycore\". Porque en un mundo que se percibe cada vez más hostil y gris, los jóvenes han decidido mudarse simbólicamente a un mundo de fantasía. Erase una vez, una mod





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