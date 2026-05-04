Falla en la alerta sísmica: miles de usuarios no recibieron la notificación del temblor del 4 de mayo de 2026

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) confirmó que la plataforma de alertas sísmicas en celulares estaba en mantenimiento durante el sismo del 4 de mayo de 2026, lo que impidió que muchos usuarios recibieran la notificación. El sistema ya está operativo, pero persisten problemas de cobertura y configuración en algunos dispositivos.

Durante el sismo ocurrido el 4 de mayo de 2026, la alerta sísmica no sonó en los celulares de muchas personas, lo que generó preocupación y reportes masivos sobre la falta de notificación.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) explicó que la plataforma de alertamiento en dispositivos móviles se encontraba en mantenimiento rápido en preparación del Primer Simulacro Nacional 2026, programado para el 6 de mayo. Aunque el sistema ya está operativo nuevamente, la agencia detalló que existen varias razones por las cuales la alerta puede no activarse en los celulares.

Entre ellas, se encuentra la necesidad de que el dispositivo cuente con red 2G, 3G, 4G o 5G para recibir la señal, por lo que en zonas sin cobertura es probable que no llegue. Además, si el teléfono está apagado, no hay forma de que se active la alerta, aunque esta suene incluso cuando el dispositivo está en silencio, bloqueado o durante una llamada.

Otro factor es que algunos teléfonos configurados antes de marzo de 2023 no reciben la alerta de manera automática, aunque se trata de un porcentaje mínimo de dispositivos. Por su parte, una aplicación de alertas sísmicas informó que fue la única que recibió correctamente y a tiempo la señal del Sistema de Alerta Sísmica durante el temblor del 4 de mayo.

Sin embargo, también reconoció que algunos usuarios no la recibieron debido a que se encontraban fuera de las zonas de alertamiento. Este incidente ha generado un debate sobre la efectividad de los sistemas de alerta temprana y la necesidad de mejorar la cobertura y la difusión de estas notificaciones para garantizar la seguridad de la población en caso de emergencias sísmicas





Foro_TV / 🏆 46. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alerta Sísmica Temblor ATDT Simulacro Nacional Seguridad Pública

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Irán en el Mundial 2026: por qué jugará en Estados Unidos y qué problemas enfrentaIrán forma parte del Grupo G y disputará sus tres partidos de fase de grupos en territorio estadounidense.

Read more »

Resultado Sprint GP de Miami 2026: Doblete de McLaren y resultado agridulce para Checo PérezCon una demostración de superioridad técnica y estratégica, McLaren ha firmado un doblete espectacular en la carrera Sprint del Gran Premio de Miami 2026

Read more »

Zara tiene las bailarinas boho para usar con jeans, faldas y vestidos en primavera 20266 Modelos de bailarinas boho de Zara para combinar con jeans, faldas y vestidos durante esta primavera 2026.

Read more »

Cruz Azul planea movimientos para el Apertura 2026 con posibles salidas y refuerzosCruz Azul se prepara para los cuartos de final de la Liguilla y anticipa movimientos para el próximo torneo, incluyendo el posible traspaso de Erik Lira al Girona de España y la búsqueda de refuerzos en defensa. La situación del técnico Joel Huiqui también está en discusión.

Read more »

Así son los autos chinos 2026: cocina integrada, IA y carga en 10 minutosVehículos eléctricos con carga en 10 minutos, autonomía de hasta mil km y tecnología avanzada podrían llegar a México rumbo al Mundial 2026

Read more »

Calendario Reemplacamiento Edomex 2026: Quiénes Hacen el Trámite en Mayo 2026 y Qué Costo TieneNoticias de México y el mundo

Read more »