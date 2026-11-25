Grand Theft Auto 6 causa sobrecalentamiento y fallos de hardware en consolas PS5 y Xbox. Usuarios reportan daños en la GPU y consumo energético extremo de hasta 274.2 vatios.

La llegada de Grand Theft Auto 6 ha concluido una espera de más de una década, pero el éxito del título de Rockstar Games ha generado una ola de reportes sobre problemas técnicos graves. Los jugadores están experimentando fallos de rendimiento y daños en el hardware de sus consolas PlayStation 5 y Xbox Series X |S.

Impacto Técnico y Daños Reportados

Mientras que la crítica generaliza la experiencia como casi perfecta, una sección significativa de la comunidad informa bugs y cierres abruptos. En PlayStation 5, el error CE-108255-1 sigue siendo persistente a pesar de las actualizaciones lanzadas por el desarrollador.

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El problema más alarmante radica en la integridad física de los equipos. Usuarios han documentado consolas que dejan de funcionar tras largas sesiones de juego, con casos extremos de sobrecalentamiento que amenazan la seguridad del hardware.

Estudios de Consumo Energético

El técnico especializado Modyfikatorcasper realizó un análisis exhaustivo de los niveles de energía. Sus resultados en X indican que el juego consume 220 vatios en momentos de carga baja y alcanza hasta 274.2 vatios durante escenas de máxima intensidad.

Este especialista atribuye los fallos a un posible desplazamiento del material entre la APU y el disipador de calor en las unidades más antiguas. El alto rendimiento exigido por el título expone debilidades en el sistema de refrigeración de la arquitectura actual.

Posiciones y Testimonios de Usuarios

El streamer JoJoJosiah registró un incidente crítico donde su PlayStation 5 se incendió y comenzó a echar humo. La creadora de contenido Shivjam también documentó el fallo de su GPU en directo, aclarando que su equipo estaba limpio y bien ventilado.

Rockstar Games mantiene un silencio oficial hasta el momento. No ha emitido declaraciones ni ofrecido explicaciones sobre los problemas reportados, dejando a la comunidad en la incertidumbre sobre las próximas medidas correctivas o actualizaciones de software.

Consecuencias en Plataformas Xbox

Aunque la mayoría de los informes apuntan a PlayStation 5, la versión de Grand Theft Auto 6 en Xbox Series X|S también muestra inestabilidad. Jugadores en el subreddit oficial reportan dificultades para ejecutar el título sin caídas de frames severas.

Algunos usuarios de Microsoft afirman haber experimentado fallos de hardware similares a los de su competencia. La naturaleza multiplataforma de estos eventos sugiere que el estrés sobre los componentes electrónicos es un factor común independientemente de la consola utilizada.