Fallece a los 104 años Edgar Morin, pionero del pensamiento complejo

Edgar Morin, influyente filósofo y sociólogo francés, muere a los 104 años. Reconocido por su teoría del pensamiento complejo y autor de obras clave como El Método, su legado académico y humano sigue inspirando a universidades de todo el mundo, especialmente en América Latina.

El filósofo y sociólogo francés Edgar Morin ha fallecido a los 104 años, según ha confirmado su familia al diario Le Monde. Morin, reconocido como uno de los pensadores más influyentes de la segunda mitad del siglo XX y de los primeros años del siglo XXI, dejó una huella indeleble en la sociología y la filosofía contemporáneas gracias a su innovadora teoría del pensamiento complejo .

Nacido en París el 8 de julio de 1921, provenía de una familia judía sefardí originaria de Tesalónica, con raíces italianas lejanamente vinculadas. Durante la ocupación nazi en Francia, se afiló al Partido Comunista y participó activamente en la resistencia, experiencia que marcaría su visión del mundo y su posterior alejamiento del comunismo estalinista, aunque mantuvo una postura política de izquierda a lo largo de su vida.

Su obra más emblemática, El Método (título original La Méthode), publicada en seis volúmenes entre 1977 y 2004, consolidó los fundamentos del pensamiento complejo al entrelazar disciplinas tan diversas como la física, la biología, la cibernética y la sociología. Este ambicioso proyecto, que le exigió casi tres décadas de trabajo, se convirtió en referencia obligada en programas de estudio de universidades de todo el planeta, con especial presencia en instituciones latinoamericanas.

Entre sus primeras publicaciones sobresalen La Rumeur d'Orléans (1969), que analiza el fenómeno del rumor desde una perspectiva sociológica, y Le Paradigme perdu: la nature humaine (1973), donde explora la relación entre biología y antropología para comprender la naturaleza humana. Además, su paso por el Centro Nacional de Estudios Científicos (CNRS) en 1950 marcó el inicio de una larga carrera académica que lo llevó a ocupar el cargo de director emérito de investigación tras 43 años de servicio.

La dimensión docente también caracterizó la vida de Morin. En la década de los sesenta impartió clases en la Universidad de Santiago de Chile, introduciendo allí los principios del pensamiento complejo que luego se expandirían a otras latitudes. Posteriormente, en San Diego, California, continuó su labor docente y profundizó en la elaboración de su teoría, convirtiéndola en un marco analítico transversal que ha influido en campos tan variados como la educación, la gestión organizacional y la política pública.

Su legado persiste en la vasta bibliografía que dejó, en los cientos de estudios que se basan en sus conceptos y en la generación de investigadores que siguen dialogando con sus ideas. La muerte de Edgar Morin representa la pérdida de un humanista comprometido con la comprensión integral de la realidad, cuya obra seguirá sirviendo como faro para quienes buscan superar las limitaciones del pensamiento lineal y fragmentado





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