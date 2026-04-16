Fallece Alejandro Burillo Azcárraga, visionario empresario y figura clave del deporte mexicano

El mundo empresarial y deportivo de México lamenta el deceso de Alejandro Burillo Azcárraga, conocido como el Güero, empresario influyente y presidente de Grupo Pegaso. Su trayectoria abarcó desde Televisa hasta la propiedad de clubes de fútbol y el impulso del Abierto Mexicano de Tenis.

La industria empresarial y deportiva de México se encuentra de luto por el sensible fallecimiento de Alejandro Burillo Azcárraga , una figura emblemática cuyo legado abarca décadas de influencia en múltiples sectores. Conocido cariñosamente como el Güero, Burillo Azcárraga se consolidó como un empresario visionario, presidente de Grupo Pegaso , un conglomerado que demostró su versatilidad y alcance en áreas tan diversas como los medios de comunicación, el deporte y la tecnología.

Su conexión con la familia Azcárraga Jean lo posicionó como una figura central en la estructura operativa de Televisa durante años. Trabajando estrechamente con su primo Emilio Azcárraga Jean y su tío Emilio Azcárraga Milmo, Burillo Azcárraga desempeñó un papel crucial en la evolución y expansión de uno de los imperios mediáticos más importantes de Latinoamérica. Su visión estratégica y conocimiento técnico, forjado desde sus inicios en las áreas de transmisiones y administración de la empresa, fueron fundamentales para la toma de decisiones clave que moldearon el rumbo de Televisa. Más allá del ámbito mediático, el nombre de Alejandro Burillo Azcárraga resonó con fuerza en el mundo del deporte, especialmente en el fútbol. A través de Grupo Pegaso, se convirtió en propietario de clubes emblemáticos como el Atlante, al que llevó a la gloria en la Liga MX en 2007, además de incursionar con el León, Irapuato y Veracruz bajo el modelo de multipropiedad, demostrando su pasión y compromiso con el balompié mexicano. Su influencia se extendió también a la Selección Nacional, donde ocupó la presidencia de la Comisión de Selecciones Nacionales, implementando un ambicioso plan de reestructuración buscando elevar el nivel competitivo del equipo. Su huella en el deporte también se marcó con Aba Sport, marca que equipó oficialmente al Tri, incluyendo el memorable diseño de la 'Piedra del Sol' para el Mundial de Francia 1998. La trayectoria de Burillo Azcárraga no se limitó a los medios y al fútbol. Su espíritu emprendedor lo impulsó a diversificar sus inversiones y a explorar nuevos horizontes. Tras su salida de Televisa a principios de milenio, donde vendió su considerable participación accionaria por una cifra millonaria, se volcó en el sector de las telecomunicaciones. La venta de la mayoría de Pegaso PCS a Telefónica marcó el nacimiento de Movistar México, consolidándolo como un actor relevante en la competencia del mercado móvil. Posteriormente, su visión empresarial se adentró en el sector financiero, donde adquirió una participación significativa en Ixe Banco y el Laredo National Bank, demostrando su capacidad para adaptarse y prosperar en mercados cambiantes. En su madurez profesional, Alejandro Burillo Azcárraga dedicó gran parte de su energía al impulso del tenis en México. Al frente de Mextenis, logró posicionar el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco como uno de los torneos más prestigiosos de Latinoamérica, un logro que culminó con la inauguración de la moderna Arena GNP Seguros. Incluso en sus últimos años, mantuvo una activa participación como presidente de Grupo Pegaso, supervisando negocios en aviación con Transportes Aéreos Pegaso y manteniendo su visión innovadora en el sector tecnológico. El legado de Alejandro Burillo Azcárraga se caracteriza por su visión de futuro, su capacidad para reinventarse y su profunda contribución al desarrollo empresarial y deportivo de México. Su partida deja un vacío significativo en los ámbitos que tocó con su liderazgo y pasión





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