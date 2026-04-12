Fallece Bob Hall, pionero de las carreras en silla de ruedas y campeón del Maratón de Boston

Bob Hall, quien superó la poliomielitis en su infancia y fue dos veces campeón del Maratón de Boston, además de ser un innovador en el diseño de sillas de ruedas de competición, ha fallecido a los 74 años. Su legado transformó el deporte y abrió camino para la inclusión de atletas con discapacidad.

Bob Hall , un pionero en el mundo de las carreras en silla de ruedas , ha fallecido a los 74 años. Hall, quien sobrevivió a la poliomielitis en su infancia, dejó un legado imborrable como atleta y constructor de sillas de ruedas de competición. Su influencia transformó el deporte y abrió camino para generaciones de atletas con discapacidad.

La Asociación Atlética de Boston (BAA) anunció su fallecimiento, confirmando la noticia proporcionada por la familia de Hall después de una larga enfermedad. La historia de Bob Hall es un testimonio de perseverancia e inclusión. En 1975, Hall desafió las convenciones y convenció a los organizadores del Maratón de Boston para permitirle participar en la carrera, marcando un hito en la historia del evento.

Completó la distancia de 42.2 kilómetros en menos de tres horas, demostrando su determinación y abriendo el camino para la participación de atletas en silla de ruedas en el maratón. Hall no solo fue un atleta destacado, sino también un defensor incansable de la inclusión en el deporte. Su participación en el Maratón de Boston fue un acto de valentía y un llamado a la igualdad de oportunidades.

Además de competir, Hall fabricó sillas de ruedas de competición que revolucionaron el diseño y el rendimiento de estos equipos, permitiendo a los atletas alcanzar su máximo potencial. El impacto de Bob Hall en el mundo del deporte se extiende mucho más allá de sus victorias en el Maratón de Boston.

En 1977, ganó la carrera, que fue designada como sede del Campeonato Nacional de Sillas de Ruedas, superando a otros seis competidores. Su lucha por la inclusión continuó, demandando que se admitiera a los corredores en silla de ruedas en el Maratón de Nueva York, una batalla que finalmente se resolvió con la creación de divisiones específicas para ellos.

La influencia de Hall se puede ver en la actualidad en la cantidad de corredores en silla de ruedas que participan en eventos como el Maratón de Boston, donde más de 1900 atletas han seguido sus pasos. La BAA reconoció su legado, destacando su contribución al cambio tecnológico y su dedicación para garantizar oportunidades de competición para atletas de todas las capacidades.

Su trabajo en el diseño de sillas de ruedas transformó el deporte, impulsando el desarrollo de equipos diseñados para un rendimiento atlético óptimo. La valentía de Hall al desafiar las barreras y su compromiso con la inclusión inspiraron a atletas como Tatyana McFadden y Marcel Hug, quienes reconocen su deuda con él. Su legado perdura, y su impacto en el deporte sigue vivo a través de aquellos que han seguido sus pasos y continúan compitiendo en honor a su memoria.





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