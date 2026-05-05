Fallece Eduardo Lamazón, leyenda del boxeo en México

El reconocido comentarista de La Casa del Boxeo en TV Azteca, Eduardo Lamazón, ha fallecido a los 70 años, dejando un legado imborrable en el mundo del pugilismo.
La comunidad del boxeo y los medios de comunicación en México se encuentran de luto tras el fallecimiento de Eduardo Lamazón , el icónico comentarista de La Casa del Boxeo en TV Azteca.
Lamazón, una figura emblemática y respetada, perdió la vida a los 70 años, dejando un vacío irremplazable en el mundo del pugilismo. Su voz, pasión y profundo conocimiento del deporte lo convirtieron en un referente para millones de aficionados a lo largo de décadas. La noticia ha generado una ola de mensajes de condolencias y homenajes por parte de deportistas, periodistas y personalidades del espectáculo. Su legado perdurará como un testimonio de su dedicación y amor por el boxeo.
Eduardo Lamazón construyó una trayectoria impresionante en el periodismo deportivo, inicialmente en su país natal, Argentina, donde se destacó como narrador. Su talento y carisma lo llevaron a cruzar fronteras y establecerse en México, donde se convirtió en una figura inolvidable de la televisión. Su paso por TV Azteca, específicamente en La Casa del Boxeo, lo catapultó a la fama y lo consolidó como una de las voces más reconocidas y queridas del boxeo en el país.
No solo era un comentarista, sino un cronista apasionado que transmitía la emoción y la intensidad de cada combate. Su estilo único y su capacidad para conectar con el público lo distinguieron de sus colegas.
Además de su trabajo en televisión, Lamazón incursionó en la escritura, colaborando con diversos medios de comunicación y dejando constancia de su análisis y perspectiva sobre el mundo del boxeo. Su contribución al periodismo deportivo es incalculable y su influencia se seguirá sintiendo por generaciones. Antes de alcanzar la fama en la televisión mexicana, Lamazón inició su carrera en un periódico local, donde plasmaba su pasión por el boxeo a través de crónicas detalladas y perspicaces.
Posteriormente, dio el salto a la radio, donde comenzó a narrar combates, cautivando a la audiencia con su estilo vibrante y su conocimiento del deporte. Un viaje a Francia marcó un punto de inflexión en su carrera, ya que fue invitado a unirse al Consejo Mundial de Boxeo (CMB), donde desempeñó el cargo de secretario. Esta experiencia le brindó una visión privilegiada del mundo del boxeo y le permitió establecer contactos con figuras clave del deporte.
Durante su tiempo en el CMB, continuó colaborando con diversos medios mexicanos, trabajando junto a leyendas como Julio César Chávez y consolidándose como un narrador de excelencia. Su trayectoria profesional es un ejemplo de perseverancia, dedicación y amor por el boxeo. Su partida representa una gran pérdida para la comunidad deportiva y para todos aquellos que disfrutaron de su talento y pasión.
Hoy, Eduardo Lamazón se une a las grandes leyendas del ring, dejando un legado imborrable en la historia del boxeo mexicano y mundial. Su voz seguirá resonando en los corazones de sus seguidores y su memoria perdurará como un símbolo de excelencia y pasión por el deporte
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