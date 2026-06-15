Fallece el youtuber argentino Gaspi a los 23 años en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro

El creador de contenido argentino Gaspar Prim, conocido como Gaspi, murió en un accidente aéreo. Era famoso por sus entrevistas callejeras y su estilo irreverente, con casi tres millones de seguidores en Instagram. El suceso ha consternado a la comunidad de redes sociales.

El creador de contenido Gaspi , cuyo nombre real era Gaspar Prim, era un joven argentino de 23 años que ganó popularidad por su estilo irreverente y espontáneo al grabar videos de entrevistas callejeras.

Nacido en Argentina, Gaspi se hizo conocido en internet con su característico micrófono y su saludo "Buenas", recorriendo las calles para interactuar con transeúntes y crear situaciones insólitas que a menudo se volvían virales. Su contenido, que mezclaba humor, curiosidad y un toque de provocación, le permitió construir una gran comunidad de seguidores en plataformas como YouTube, Instagram y TikTok, acumulando millones de seguidores.

Su fama creció rápidamente y llegó a ser considerado uno de los influencers más destacados de habla hispana, participando incluso en eventos globales como el combate de box organizado por Ibai Llanos. Lamentablemente, este domingo se confirmó su fallecimiento en un trágico accidente de helicóptero ocurrido en Río de Janeiro. La noticia conmocionó a sus seguidores y al mundo del entretenimiento digital.

Previo al accidente, Gaspi había publicado un video que generó controversia; en él mencionaba la fecha "06.14" y aparecía un helicóptero de fondo, detalles que ahora muchos interpretan como presagios. El joven creador, que había empezado su carrera a los 17 años, deja un legado de contenido auténtico y una huella imborrable en la cultura internet. Su muerte plantea interrogantes sobre la seguridad en actividades aéreas y la presión que sufren las figuras públicas jóvenes





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