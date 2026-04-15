Fallece Felipe Staiti, guitarrista de Los Enanitos Verdes: Un adiós al ícono del rock en español

El mundo de la música despide a Felipe Staiti, guitarrista de Los Enanitos Verdes, quien falleció este lunes. Su legado perdurará a través de su música y su inigualable sonido.

El mundo de la música lamenta la partida de Felipe Staiti , guitarrista emblemático de Los Enanitos Verdes , quien falleció este lunes tras una destacada trayectoria de 47 años. Staiti, reconocido tanto por su virtuosismo con la guitarra como por su talento compositivo, dejó una huella imborrable en el rock en español . Su partida deja un vacío inmenso en la escena musical, pero su legado perdurará a través de sus canciones y su inigualable sonido. A pesar de los desafíos de salud que enfrentó en sus últimos meses, Staiti demostró una pasión inquebrantable por su música y sus seguidores, continuando con presentaciones hasta el último momento.

El recorrido final de Staiti estuvo marcado por una serie de conciertos en México, donde, a pesar de sentirse indispuesto, continuó entregando su talento al público. El mánager del grupo, William Ramírez, relató que el guitarrista ya presentaba síntomas de enfermedad durante la gira de marzo, incluyendo fiebre intermitente. A pesar de esto, Staiti participó en importantes eventos como el Vive Latino, Irapuato y Los Cabos, mostrando una profesionalidad y un amor por su trabajo que lo definieron a lo largo de su carrera. El último concierto de Staiti fue el 21 de marzo en Costa Rica. El mánager confirmó que Staiti fue internado el 23 de marzo en Mendoza, Argentina, ciudad natal del músico, donde finalmente falleció. Las causas de su muerte aún no están completamente claras, ya que se están realizando estudios para determinar la enfermedad que lo aquejaba.

Junto a Marciano Cantero, quien falleció en 2022, y Daniel Piccolo, Felipe Staiti fue uno de los pilares de Los Enanitos Verdes, una banda que definió el rock en español desde finales de los años 70. Su música trascendió fronteras y generaciones, convirtiéndose en un referente para numerosos artistas y un símbolo para millones de fans. La noticia de su fallecimiento ha generado una ola de condolencias y homenajes por parte de colegas músicos y admiradores de todo el mundo. Figuras destacadas del rock en español como Alex Lora de El Tri, Hombres G y Coti Sorokin han expresado su pesar y recordado momentos compartidos con Staiti en el escenario. El legado de Felipe Staiti, como guitarrista, compositor y miembro fundamental de Los Enanitos Verdes, continuará inspirando a nuevas generaciones de músicos y amantes del rock.





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